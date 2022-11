LLUITA INSTITUCIONAL

Guanyem Girona vol uns pressupostos participats més ambiciosos

Girona no ha tingut pressupostos participats durant tot el mandat 2019-2023

El 2019 va ser l’últim any que Girona va fer un procés de pressupostos participats per als barris. Des de llavors s’ha iniciat un procés de reformulació degut a la baixa participació i el proper desembre es portarà a ple la votació del nou reglament. Guanyem Girona, principal partit a l’oposició al consistori gironí, ha valorat la proposta del govern que, ha dit, “és poc ambiciosa i no ha incorporat cap de les propostes que vam fer arribar”. Així doncs, Xavier Villarreal, regidor de la formació ha assenyalat que el document del govern només contempla un procés participatiu cada quatre anys -Guanyem havia proposat que en fossin dos- i que no estan previstes audiències públiques que permetin retre comptes i explicar a la ciutadania els processos i l’estat dels projectes.

Per a Villarreal aquestes són “mancances importants” ja que l’objectiu dels pressupostos participats és el d’acostar les decisions polítiques del dia a dia de l’Ajuntament a la ciutadania. Així mateix, des de Guanyem troben a faltar concreció a l’hora de definir qui tindrà el poder decisori en el marc de les taules de treball previstes.

Villarreal també ha lamentat que la proposta manté una visió massa enfocada al “totxo”. “Observem que els projectes que podran plantejar les veïnes i veïns continuen tenint a veure amb inversions, obres i reformes però que es segueixen descartant projectes sociocomunitaris amb més contingut”, ha explicat. En aquest sentit, el regidor de Guanyem també ha advertit que amb aquesta proposta es manté un sistema de pressupostos participats que “fomenta la competició entre barris enlloc de la cooperació”.

Finalment, un tema que per a Guanyem és “cabdal” i que encara està per definir és el de la partida anual del nou sistema. En l’anterior format els pressupostos participats comptaven amb una partida anual d’un milió d’euros, és a dir quatre milions durant tot el mandat. “A hores d’ara encara no s’ha explicat, però esperem que la proposta definitiva contempli mantenir o augmentar aquesta xifra”, ha reblat.