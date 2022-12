LLUITA INSTITUCIONAL

Guanyem Girona presenta un equip “preparat per governar des del primer dia”

Salellas: “Estem profundament convençuts que podem guanyar. Nosaltres volem una política útil, que aporti solucions als problemes de la gent. Girona no es pot permetre quatre anys més d’inacció”

Xavier Corominas, exalcalde de Salt; Sílvia Aliu, gerent de Can Juandó i presidenta del gremi de carnissers o Isaac Sànchez, expresident de Fal·lera Gironina, alguns dels noms destacats

Aquest dissabte al migdia Guanyem Girona ha presentat les deu persones que encapçalaran la seva llista electoral de cara a les eleccions municipals del 28 de maig de 2023. En una plaça Salvador Espriu amb més de 150 persones els 10 candidats i candidates han anar desfilant davant l’escenari i relatant què els havia motivat a fer el pas cap a la política municipal. Tal i com ha explicat el propi candidat a l’alcaldia, la tria de les persones presentades busca ser “un equip de govern” ja que cadascuna d’elles ja té assignada una àrea clau de l’Ajuntament. “Presentem un equip amb passió per la ciutat i que està preparat per agafar el timó de l’Ajuntament des del primer dia”. “Estem profundament convençuts que podem guanyar la ciutat. Nosaltres volem una política útil, que aporti solucions als problemes de la gent perquè Girona no es pot permetre quatre anys més d’inacció”, ha reblat. Per la seva banda la regidora Cristina Andreu ha reivindicat la feina feta al llarg d’aquests quatre anys i n’ha destacat els 4 milions d’euros en compra d’habitatge públic o les plaques fotovoltaiques als equipaments públics de la ciutat com a principals fites.

Així doncs, Guanyem ha anat destapant d’un amb un i per ordre invers els 10 noms. El desè lloc de la llista l’ocuparà Xavier Corominas Mainegre, qui va ser alcalde de Salt de 1991 a 1997, actualment jubilat i que s’ha destacat els últims anys per ser un defensor de la bicicleta. En el futur equip de govern de Guanyem Corominas té l’encàrrec d’articular una proposta d’àrea urbana “per acabar amb anys on Girona ha donat l’esquena als municipis veïns”.

Seguidament ha estat el torn d’Isaac Sànchez, qui serà el número 9 de la llista, i qui s’ocuparà del planejament cultural a Girona. Situar el foment i la creació culturals de base per sobre dels grans festival, el principal repte que ha assenyalat el candidat. Isaac Sànchez ha estat president de la Fal·lera Gironina i de la Girona Band a Band així com membre actiu de diverses AFAs. També ha estat membre de la junta d’Òmnium Gironès fins aquest mateix desembre.

El 8è lloc i la regidoria de model econòmic l’ocuparà Sílvia Aliu, presidenta del gremi de carnissers de Girona i filla i gerent de la carnisseria Can Juandó. De formació és politòloga especialitzada en màrqueting i es fixa com a repte “revertir un model que condemna el comerç gironí i que afavoreix les grans superfícies”.

La número 7 de Guanyem serà Gemma Martínez. Treballadora social i implicada en el sindicalisme a la ciutat amb UGT, on és secretària de polítiques socials i igualtat. Martínez és també membre activa de la Plataforma Feminista de Girona i vetllarà per convertir Girona en una ciutat que “tingui cura de la seva gent”.

El més jove de la llista presentada és en Sergi Cot, de 30 anys i que serà el número 5. Sergi Cot és bioquímic de formació i està fortament implicat als moviments ecologistes de la ciutat i del país. En el futur govern de Girona vol entomar el repte de garantir que “les generacions de joves presents i futurs puguin disposar d’una ciutat i un planeta aptes per a la vida”.

Finalment, l’últim nom que Guanyem ha destapat ha estat el de Queralt Vila. Queralt Vila és una persona implicada en els moviments educatius a la ciutat de Girona i es marca com a repte “d’utilitzar l’educació com a palanca per posar fre una segregació que no s’ha parat d’accentuar els últims anys”.

Aquests sis noms se sumen als ja coneguts de l’alcaldable, Lluc Salellas, la número dos, Cristina Andreu, i als de la jurista Amy Sabaly i l’expresident d’Òmnium Sergi Font, que seran tercera i quart respectivament.

L’acte ha acabat amb una nota més emotiva quan Salellas i Andreu han convidat a pujar a l’escenari els que han estat regidors de Guanyem aquesta legislatura. Xevi Montoya, Dolors Serra, Pere Albertí, Laia Pèlach i Xavier Villarreal, que no repetiran a la llista, han rebut un dels quadres que l’artista Pep Admetlla ha dedicat a la formació com a record de la seva etapa al consistori gironí representant