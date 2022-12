LLUITA INSTITUCIONAL

La CUP Farners s'oposa a les ordenances fiscals per a 2023 aprovades per l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners

La regidora de la CUP Farners, Ivette Casadevall, ha presentat al registre municipal de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners un escrit d'al·legacions amb el qual s'oposa a l'aprovació provisional de les ordenances fiscals per a l'any 2023 de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners i en sol·licita la reformulació i retorn al ple de la corporació municipal

El grup municipal de la CUP ja va exposar al ple del passat 24 d'octubre la seva oposició a les noves ordenances fiscals. Va denunciar llavors que la pujada mitjana d'un 10% de les taxes municipals per a la prestació de serveis públics locals era excessiva ingulatment les i va per als ciutadans i famílies menor capacitat econòmica de la ciutat.



En l'escrit d'al·legacions ara presentat pel grup municipal de la CUP denuncia que l'equip de govern, que encapçala l'alcalde Joan Martí, omet deliberadament en les noves ordenances serveis públics que s'han de regular forçosament amb una taxa municipal i refusa, per arbitraris, els arguments exposats per l'alcalde per a establir-ne l'import mitjançant el procediment administratiu de preu públic. La CUP adverteix que, en fer-ho, s'envaeixen les competències del ple municipal, òrgan al qual pertoca l'aprovació de les ordenances, i es denega als grups polítics l'oposició el dret a rebatre'n el contingut i proposar-nel'esmena.



La CUP denuncia així mateix que la preferència de l'equip de govern municipal pel tràmit d'aprovació d'un preu públic en lloc d'una taxa, a banda de la seva discutible legalitat, en permet l'actuació discrecional futura per a apujar els preus de determinats serveis públics.



Aquest és el cas dels serveis de la residència geriàtrica municipal de Santa Salvador d'Horta, els preus dels quals foren aprovats inicialment amb una taxa que va ser revocada, a proposta de l'equip de govern municipal, en el darrer ple de 21 de novembre.



L'equip de govern d'ERC i Junts, que argumenta la forta pujada de les taxes de l'Escola municipal de música i de l'oferta educativa de l'Escola d'adults local per raons de rendibilitat i dèficit econòmic dels serveis, no va donar garanties en aquest ple del manteniment dels preus dels serveis de la residència geriàtrica. La CUP alerta que els usuaris i famílies dels residents del geriàtric a hores d'ara no coneixen el preu que hauran de pagar pels serveis de la residència l'any 2023 i que l'equip de govern pot apujar-los en qualsevol moment, sense debat públic, pel procediment administrativament opac d'aprovació del seu preu públic.



Finalment, el grup municipal de la CUP censura severament en el seu escrit que l'Ajuntament no exposi en el Portal de transparència municipal les ordenances fiscals aprova desprovisionalment, i els informes econòmics i jurídics que en justifiquen la determinació dels imports, per tal de facilitar a la ciutadania l'exercici del seu dret a al·legació i suggeriment contra les ordenances, i reclama a l'alcalde J.Martí una actuació administrativa de major transparència i foment de la participació ciutadana en els afers públics locals.