Destaquen a Santa Coloma de Farnès la importància de la mobilització popular per fer possible el Referèndum

Destaquen a Santa Coloma de Farners la importància de la mobilització popular per fer possible el Referèndum

Ahir dijous, 24 d'agost, desenes de persones van assistir a l'acte organitzat per la CUP a Santa Coloma de Farners sota el títol "Les oportunitats de la República". Hi van intervenir la diputada Mireia Boya, que va parlar sobre el referèndum d'autodeterminació i la doctora Imma Sau, que va reflexionar sobre la importància del model sanitari públic. Finalment, la regidora colomenca Silvia Barragan va intervenir per remarcar la importància de garantir el dret a l'habitatge i per desgranar la proposta municipalista de la CUP.

En el torn de debat, amb la participació del públic, es va concloure que és necessari defensar tant la celebració del referèndum com la victòria del Sí i la implementació del resultat. També es va destacar la importància de la mobilització popular i la implicació de la gent per fer-ho possible.