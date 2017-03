Per la ruptura

Acte unitari per la independència a Santa Coloma de Farners

Aquest dissabte, Taula de forces polítiques i socials per la independència (TFPS) ha organanitzat un acte unitària per la Independència. La TFPS està formada per er les entitats La Sega, 1640, Òmnium, Farners per la Independència ANC, i els partits, ERC, CUP, MES i PDeCAT.

L'acte comptarà amb els parlaments de Benet Salellas, diputat al Parlament per la CUP; Teresa Jordà, diputada a les Corts espanyoles per ERC; Alfons Palacios presidedent del Moviment d’Esquerres; Sergi Miquel, diputat al Parlament pel PDCAT; Jordi Cuixart, president d’Òmnium Cultural i Jordi Sànchez, president de l'Assemblea Nacionnal Catalana. Durant l'acte, la TFPS llegirà un manifest i també es recolliran signatures en suport al Pacte Nacional pel Referèndum