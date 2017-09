Citacions

L'alcadessa de Badalona i l'alcalde de Santa Coloma de Farners no han anat a declarar

Dolors Sabater: "No hi anré per dignitat democràrica"

Els alcaldes de Reus, de Torredembarra i d'Amposta s'han presentat a la Fiscalia de Tarragona. Han anat acompanys de centenars de veïns i veïnes dels respectius municipis, així com de càrrecs electes d'altres poblacions per expressar el seu suport. Tots tres han agraït l'acompanyament i han negat haver comès cap delicte.

Els alcaldes de les Borges Blanques i de Juneda ho han fet als jutjats de Lleida. Als de Balaguer, el de Tremp i els d'altres poblacions. Tots han hagut de comparèixer davant la policia judicial, per l'absència d'un representant de la fiscalia.

Al Palau de Justícia de Girona, estaven citats els de la Bisbal, d'Olot i de Puigcerdà. També estava citat l'alcalde de Santa Coloma de Farners, que no s'hi ha presentat.

A la ciutat de la Justícia ho ha fet l'alcaldessa de Sant Vicenç dels Horts. L'han acompanyada desenes de persones, entre les quals hi havia diputats d'ERC i l'alcalde de Collbató, Miquel Solà, que encara no ha rebut cap citació.

En aquest lloc s'havia de presentar l'alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, que no s'ha presentat tal com va dir i expressar en aquestes paraules "No tinc res a amagar, però per dignitat democràtica no aniré voluntàriament a declarar".