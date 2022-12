La bandera 'rojigualda' no és una bandera de consens a Mallorca

La bandera espanyola bicolor vermella-groga-vermella no ha estat mai, no és, i no sembla que hagi de ser una bandera de consens ni a Mallorca ni a les Balears.

Fins fa una quinzena d'anys, les poques persones que exhibien una bandera 'rojigualda' eren considerades 'fatxes'.

És cert que amb les victòries de l'equip masculí de la Federació Espanyola de Futbol de l'Eurocopa 2008 i, especialment, de la Copa del Món de 2010, la bandera espanyola bicolor es va popularitzar entre una part de la joventut i una part dels nouvinguts de països del Tercer Món que volien sentir-se 'integrats'.

Malgrat això, l'origen, el significat i la utilització que s'ha fet (i que encara se'n fa) de la 'rojigualda' fan impossible que aquesta esdevengui una bandera de consens.

Molts dels joves que l'exhibeixen, quan descobresquin el vertader origen i significat de l'actual bandera oficial d'Espanya, la rebutjaran o li calaran foc.

En qualsevol cas, la constatació de que la 'rojigualda' no és una bandera de consens, no té discussió possible.

No ho és per una gran part dels mallorquins i mallorquines.

I ni tan sols ho és per a tots els que se senten espanyols.

*****

Dissabte, 26 de novembre de 2022

Resposta a la 'cacera de bruixes' espanyolista

En ple Dia Internacional contra la violència cap a les dones, el passat divendres, el feixisme espanyolista va llançar una nova cacera de bruixes a Mallorca. En aquesta ocasió la víctima ha estat una professora de llengua del col·legi La Salle de Palma.

Els activistes espanyolistes han difós, amb la complicitat d'alguns mitjans de comunicació, la mentida que s'havia expulsat una classe sencera de La Salle.

També han publicat amenaces directes contra la professora i la seva família.

Davant aquest nou atac, que sabem que amb l'horitzó d'unes eleccions a la Primavera, no serà el darrer, convé, en primer lloc, fer arribar la nostra solidaritat, escalf i suport a les víctimes

i també és necessari reforçar les xarxes de solidaritat, activar les xarxes antifeixistes i potenciar els mitjans que no estam al servei d'un triomf electoral del bloc de dreta i extrema dreta.

*****

Divendres, 25 de novembre de 2022

El més gran crim contra la Humanitat

El 25 de novembre és el dia internacional contra la violència contra les dones. El dia contra la violència masclista.

Les dades son escarrufadores. Al llarg de la seva vida, una de cada dues dones haurà patit algun tipus de violència masclista. Una quarta part de la Humanitat.

I aquests darrers anys les dades negatives han crescut. Si bé es cert que això té la part positiva que ens indica que cada vegada hi ha menys por i menys tabús a l'hora de denunciar les agressions.

Però no podem obviar que som davant del més gran genocidi de la història, del més gran crim contra la Humanitat.

El repte col·lectiu que tenim és el de capgirar en el més breu temps possible aquesta situació i arribar al punt de violència zero.

La dimensió individual és que totes i tots podem fer qualque aportació per aturar la xacra de la violència masclista.