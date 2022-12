REPRESSIÓ

El jove independentista Martí Claret que avui havia de declarar als Jutjats d'Igualada s'ha negat fer-ho realitzant un acte de desobediència

Avui dimarts 13 de desembre a les 10:15 en Martí Claret i en Joan Mangues havien de declarar als Jutjats d'Igualada on a pocs metres s'hi ha fet un acte en solidaritat amb els joves independentistes represaliats.

Els dirigents del Consell Comarcal i del PSC d'Igualada demanen fins a 3 anys de presó als joves independentistes Martí Claret i Joan Mangues per presumptament haver fet una pintada denunciant que el Consell Comarcal de l'Anoia no podia pagar les nòmines de 180 treballadors i treballadores o pagar despeses com les beques menjador com a conseqüència de l'obertura de tres investigacions per pressumptes irregularitats administratives.

El manifest del Grup de Suport Cas Consell Comarcal es pot signar en aquest enllaç www.casconsellcomarcal.cat i tot seguit reproduïm:

Una cortina de fum

Aquesta és una causa que enfronta l’independentisme contra els pactes del PDeCAT i el PSOE des de les darreres eleccions municipals, on l’independentisme i el sindicalisme nacional van exigir no pactar amb l’espanyolisme que havia donat suport al 155. La comarca de l’Anoia i el Penedès van ser un lloc de concentració d’aquests tipus de pacte.

De fet, és sabut que l’alcalde d’Igualada i expresident de la Diputació de Barcelona, Sr. Marc Castells i Berzosa va ser un dels negociadors del pacte entre PDeCAT i el PSOE a la Diputació de Barcelona. Aquest pacte es va replicar al Consell Comarcal de l’Anoia entre altres consells comarcals de Catalunya, així com també en diversos ajuntaments de l’Anoia i del país.

El pacte al Consell Comarcal de l’Anoia va indignar l’independentisme popular de la comarca que va mobilitzar-se contra la consumació de la vergonya. De llavors ençà, l’independentisme reclama el trencament de l’acord i aprofita qualsevol escletxa per a dinamitar aquesta aliança contra els interessos del país.

En el marc d’un conflicte laboral al Consell Comarcal de l’Anoia i arran de tres investigacions de l’Oficina Antifrau de Catalunya contra la seva direcció per presumptes irregularitats, la Intersindical s’erigeix en l’actor polític que pot representar els treballadors del Consell i defensar els interessos de l’independentisme.

Al capdavant de l’acció política i comunicativa de la Intersindical a l’Anoia, destaquen els noms de Joan Mangues i Martí Claret. Ambdós coneguts joves activistes independentistes de la comarca que participen activament en les xarxes associatives, socials i culturals d’Igualada. La seva activitat política i sindical per denunciar tots els fets exposats anteriorment, ha provocat l’inici d’aquesta causa penal desproporcionada i un escarni públic i mediàtic contra les seves persones. Aquests fets són una cortina de fum per part de l’administració comarcal i el PSC-PSOE d’Igualada per criminalitzar la dissidència i per atemorir el jovent. Convé recordar, que en aquest cas hi ha hagut la complicitat de mitjans d’extrema dreta que coordinadament amb el PSOE i el Consell Comarcal han col·laborat en l’assenyalament dels joves i la criminalització de la seva activitat.

Finalment, es confirma que el Consell Comarcal de l’Anoia i el PSOE denuncien als joves pels articles 323 i 263.1 del Codi Penal, delictes que comporten una sanció econòmica o penes de presó que van dels 6 mesos als 3 anys. Aquesta operació es dona a mig any de les eleccions municipals on aquesta tipologia de pactes tenen l’oportunitat de reeixir de nou, i els interessats en reeditar-los necessiten escapçar aquells que ho combatran.

Acusem-los! L’independentisme i la societat civil ha d’acusar els responsables d’aquesta operació política i sindical contra qui s’oposa a les males praxis i el frau al capdavant de les administracions del país. Al llarg dels últims 20 anys, hem vist com els Països Catalans han patit l’espoli dels tres grans partits polítics del seu panorama (Convergència i Unió, ara PDeCAT, el Partit Popular i el Partit Socialista Obrer Espanyol). La societat igualadina i anoienca actuarà radicalment per evitar qualsevol malversació en les seves administracions locals.

Actualment, el Consell Comarcal viu una situació insostenible administrativament fruit de la negligència de la seva gestió i males praxis d’aquells que en són responsables. Interventor, secretari i govern són al punt de mira de l’Oficina Antifrau de Catalunya i del Tribunal de Comptes. Convé recordar, que els responsables polítics del Consell van ser coneixedors fa anys d’aquesta possible situació d’incompetència administrativa que podria arribar-se a provocar a causa d’irregularitats en l’ens, i que degut a la seva incompetència i no acció política van enquistar i perpetra el procés fins a posar en risc més de 180 nòmines, el pagament de beques menjador o el proveïment de serveis bàsics de la població.

Per contextualitzar, ja el 2019 l’Oficina Antifrau de Catalunya va sol·licitar i requerir informació dels complements salarials del secretari de l’administració i de les compatibilitats de funcions que aquest exercia. El Consell no va respondre a la documentació tal com es requeria provocant el seguiment del cas. El maig del 2022 es va comunicar la tramitació de l’expedient per irregularitats en retribucions i ja van recomanar que s’assessoressin amb bons equips jurídics, preveient un possible front judicial en aquest terreny. Recordem que l’informe del mateix Consell també apuntava al desenvolupament de tasques de l’interventor, qui va comunicar-se directament amb el Tribunal de Comptes per donar a conèixer la situació. Malgrat tots aquests precedents, incompatibilitats i d’amagar a l’opinió pública un possible escàndol per por a patir desgast electoral a les municipals, amb les sospites més que infundades de què no s’estaven fent correctament les coses, la direcció política no va actuar correctament per garantir el bon funcionament de serveis i sous i va posar en risc la seguretat jurídica de l’administració.

Aquesta situació i el relat dels fets han posat al punt de mira els dos partits responsables del Consell (PDeCAT i PSC-PSOE), qui han vist amenaçada la seva quota de poder comarcal tenint en compte que en pocs temps se celebren les eleccions municipals. Tots dos partits han executat una operació per minimitzar l’exposició mediàtica del cas i han atacat frontalment, per via judicial si cal, tota aquella entitat, organisme o persona que lluités per exposar-ho i pel rendiment de comptes. El Martí i el Joan formen part d’aquest col·lectiu, com a independentistes i sindicalistes organitzats, que van demanar amb comunicats l’assumpció de responsabilitats polítiques dins el Consell.

Des del grup de suport, no acceptarem res més que l’absolució penal i lluitarem perquè siguin els responsables polítics del Consell i de la Cortina de Fum qui hagin de donar explicacions a la gent i, presumptament, davant dels tribunals.

Martí i Joan absolució!

Grup de Suport Cas Consell Comarcal