Per què el nou delicte de desordres públics agreujats incrementarà la repressió?

1) Incrementa les penes mínimes pel delicte de desordres públics a tres anys i facilita l'ingrés a presó.



Quan el delicte de desordres públics sigui causat per una multitud' (per exemple en el marc d'una mobilització organitzada) la condemna mínima augmenta d'un a tres anys de presó, assegurant el nou redactat l'ingrés a presó de la persona condemnada. Amb l'anterior redactat, la condemna mínima era d'un any i, per tant, en molts casos s'evitava l'ingrés a presó (ja que per una condemna de menys de dos anys sense antecedents no s'ingressa a presó).



Igualment, es deixa al subjectiu criteri de la policia, del fiscal i del jutge determinar quan s'actua en grup i quan aquest grup esdevé multitud idònia per afectar l'ordre públic. Les penes de presó en ambdues situacions són d'entre 6 mesos i tres anys quan s'actua en grup; i de tres a cinc anys si el grup esdevé multitud.



2) Incorpora el concepte subjectiu d'intimidació com a causa de delicte.



Si abans es necessitava l'exercici de la violència contra persones o coses per ser condemnat pel delicte de desordres públics, ara n'hi haurà prou amb una simple intimidació'. Aquest concepte d'intimidació' serà de lliure i subjectiva interpretació de la policia, del fiscal i del jutge, i obre la porta a més arbitrarietats, encara. Ja hi ha el precedent de la sentència del jutge Marchena en la protesta "Aturem el Parlament" de 2011, que va utilitzar l'argument de la "intimidació ambiental" per condemnar els manifestants.



3) Incorpora condemnes d'inhabilitació per a treballadors i càrrecs públics.



El nou redactat incorpora condemnes d'inhabilitació per a treballadors i càrrecs públics que siguin condemnats per desordres públics. De tres a cinc anys d'inhabilitació per a treballadors públics i de sis a vuit anys per a càrrecs públics. L'anterior redactat no preveia cap condemna d'inhabilitació. Amb l'actual redactat es pretén generalitzar la por entre treballadors i càrrecs públics per evitar que donin suport a cap mobilització.



4) Es generalitza la possible condemna per desordres públics, no pel fet de cometre'ls, sinó per la mera provocació, conspiració i proposició'.



Amb l'actual redactat no només es generaran condemnes per participar en desordres públics', sinó que també es condemnarà les persones que hom consideri que han proposat o provocat que es cometin desordres públics i, fins i tot, si es creu que conspiren per tal de portar-los a terme. Es genera així un règim de por i d'excepcionalitat on propostes, opinions o reunions poden acabar generant condemnes per desordres públics.



5) Finalment, la reforma pretén donar eines als repressors per aconseguir les extradicions que fins ara havien fracassat als tribunals europeus. La nova redacció pretén donar una aparença de legalitat democràtica davant d'Europa, que no es pot ajudar a consolidar amb el suport de l'independentisme.



Cap demòcrata pot avalar ni pactar amb Espanya un agreujament de la repressió contra les mobilitzacions i accions que ha protagonitzat i que protagonitzarà l'independentisme fins assolir la nostra llibertat.



Per això, des de l'Assemblea convoquem una manifestació el dia 6 de desembre a Barcelona a partir de les 12 del migdia (el dia de la seva Constitució), que acabarà davant del Palau de la Generalitat, per exigir-los que s'oposin a aquest atemptat contra els drets fonamentals que representa aquesta reforma.





Cap pacte amb Espanya per empresonar-nos. Ara, independència!