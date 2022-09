LLUITA INSTITUCIONAL

Guanyem Girona revela que l’Ajuntament acumula 214 expedients sobre incidents a la via pública pendents de resoldre

· Salellas: “Quan parlem de seguretat a la nostra ciutat també vol dir que quan algú pateix un accident a la via pública tingui una resposta a temps i rigorosa de l’administració pública”

Al ple municipal de dilluns Guanyem Girona va destapar que hi ha 214 ciutadans de Girona que estan pendents de rebre resposta per part de l’Ajuntament a casos de reclamacions patrimonials. Es tracta d’incidents a la via pública com caigudes pel mal estat de les voreres, per danys a vehicles per culpa de l’arbrat o per accidents de trànsit pel mal estat de la calçada o per plaques de gel. En paraules de Lluc Salellas, cap de l’oposició al consistori aquests casos “s’arrosseguen des de fa temps per una gestió que necessita millorar”. Per a Guanyem és un símptoma més d’un govern “que no està a sobre dels problemes del dia a dia de la gent”.

Alguns d’aquests expedients estan encallats des de fa sis anys. En concret n’hi ha quatre pendents de resoldre des de 2016, cinc des de 2017 i nou des de 2018.

Tanmateix encara són més els veïns que esperen resposta a partir de l’any següent. 76 expedients s’acumulen des de 2019 i 58 des de 2020. Els anys 2021 i 2022 es redueixen el nombre de casos pendents de resoldre amb 22 i 40 respectivament.

Al plenari Salellas va explicar que diversos veïns i veïnes amb casos pendents de resoldre s’han posat en contacte amb la seva formació per notificar -los-hi els anys de retard que acumulen les seves incidències.

“Quan parlem de seguretat a la nostra ciutat també vol dir que quan algú pateix un accident a la via pública tingui una resposta a temps i rigorosa de l’administració pública”, va reblar Salellas.