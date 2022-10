La CUP Mollet reclama prohibir la utilització de purins a l'espai protegit de Gallecs

La CUP Mollet ha denunciat aquesta setmana la utilització de purins ramaders -mescla d’excrements i d’orina del bestiar porcí amb l’aigua de la neteja de les corts- per a fertilitzar els camps de conreu de l’espai agrícola de Gallecs.

L’assemblea molletana, ha recollit les queixes d’entitats i veïns dels barris de Santa Rosa i de Can Borrell, els més propers a l’EIN de Gallecs per la forta pudor generada que s’ha estès també posteriorment a d’altres punts de la ciutat.

Txus Carrasco, portaveu de la CUP Mollet ha qualificat “d’autèntic atemptat ambiental, permetre l’aplicació de dejeccions ramaderes en un espai d’especial protecció inclòs al Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN), amb sols ja molt contaminats per nitrats per l’aplicació irresponsable dels sistemes de fertilització” i ha alertat que “el veïnatge d’aquest espai rural fa temps que no pot consumir aigua dels seus pous perquè els alts nivells de contaminació poden comportar riscos per la salut humana.”

En aquest sentit, Carrasco ha recordat que “tot i que aquestes actuacions lamentablement estan permeses si respecten les condicions tècniques marcades per la normativa local i autonòmica, en el cas de la part de Gallecs que pertany al Municipi de Mollet del Vallès, - la major part del territori- precisen d’una autorització municipal i de la coordinació amb el Consorci del Parc Rural de l’EIN de Gallecs”.

El portaveu de la CUP Mollet ha criticat la “passivitat tant del Consorci de Gallecs com de l’Ajuntament de Mollet, davant aquestes pràctiques que afecten greument els aqüífers de la zona i comporten efectes negatius per a l'ecosistema natural i la salut humana” i ha demanat que “es publiquin a les respectives webs de transparència, els plans de fertilització autoritzats i les analítiques de sòl i el balanç de nitrogen que els sustenta, o bé que en absència d’aquestes s’actuï contra els responsables”.

La CUP Mollet donarà suport a les entitats arrelades a Gallecs que també s’han mostrat contràries a aquests pràctiques contaminants i traslladarà al seu Grup Parlamentari una proposta per tal de modificar la normativa que regula la fertilització agrícola amb dejeccions ramaderes i incloure la prohibició d’aquestes pràctiques als espais protegits i paral·lelament presentarà una moció al Ple de l’ajuntament de Mollet per tal de reclamar de manera urgent la inclusió de Mollet i del conjunt de l’espai de Gallecs al catàleg de zones vulnerables que regula el Decret 153/2019, de 3 de juliol, de gestió de la fertilització del sòl que s’ha d’actualitzar el proper any 2023.