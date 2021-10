El davantal

País Valencià, Països Catalans

Un baixllobregatí que fa molts que treballa com a periodista al País Valencià ens diu que se sent molt més parlar de “Països Catalans” allà que al Principat. Des de les Illes, Catalunya Nord i la Franja de Ponent també ens ho diuen. Fins i tot, a des de l’Alguer, abans de la detenció i posada en llibertat del president Carles Puigdemont

Una gran part de responsabilitat d’haver-se silenciat aquest concepte al Principat ho trobem amb el text de la Constitució espanyola de 1978, per la renúncia de l'esquerra de l'arc parlamentari català i també del pujolisme. Així, d'una manera jurídica van donar el tema com a tancat. En aquest tancament també s’ha sumat TV3, més enllà de la visualització del mapa meteorològic...

Ara bé, és evident que la tasca durant aquest anys de l’independentisme combatiu amb mobilitzacions contra les campanyes d'espanyolització, la defensa de la llengua, la defensa del territori... la commemoració de les diades, ha mantingut viu el concepte nacional que impliquen els Països Catalans... i s’ha anat desvetllant una certa consciència nacional al conjunt de la nació.

Així com, el procés cap a la independència que s'ha engegat al Principat ha fet augmentar encara més la consciència arreu de la nació en el sentit que molts catalans i catalanes de Prada de Conflent, d'Alacant, de Sóller i Mequinensa es fan seu aquest procés i volen participar-hi; tot i sabent que hi ha dinàmiques diferents a cada territori, però exigeixen també sensibilitat nacional des del Principat. Recordem la participació d’arreu dels països en la Via Catalana, en els preparatius de 1-O i ara, en les mobilitzacions del quart aniversari del referèndum. No hi cap dubte que l’1-O ha marcat un punt d’inflexió en la presa de consciència al si de cada territori en l’articulació dels Països Catalans.

En, aquesta línia, felicitem que l’Assemblea Nacional Catalana de prendre la represa de contactes amb la resta de la nació i la seva participació en la commemoració de 9 d’Octubre d’enguany, com també la tasca del Consell de la República Catalana oberta al conjunt de la nació.

Com que amb l’augment de consciència nacional genera repressió. La realitat en aquest cas és tossuda. Veiem així, com la repressió que s’ha patit arreu de la nació aquest estiu a causa discriminació lingüística ha fet visualitzar, el conjunt de la nació catalana. També ho ha fet, els problemes que s’estan trobant en la redacció de la futura llei de l’audio-visual pel que fa al català, la campanya per la reciprocitat i de la lluita antifeixista.

Precisament, avui que es commemora l’entrada del rei Jaume I a la ciutat de València, un dels actes centrals de la Diada és la lluita contra el feixisme.

Visca el 9 d’Octubre!

Visca el País Valencià!

Visca els Països Catalans!