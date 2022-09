IRAN

Mor sota custòdia policial la jove detinguda dimarts passat per portar mal posat el vel a l'Iran

Una dona kurda de 22 anys va morir divendres passat dies després de ser arrestada (dimarts) per l'anomenada "policia de la moral" de l'Iran per presumptament no complir les estrictes regles sobre l'ús del vel.Testimonis presencials van dir que Mahsa Amin i va ser copejada mentre estava dins d'una furgoneta de la policia quan la van detenir a Teheran dimarts.

La policia ha negat les acusacions, dient que Amini "va patir un sobtat problema cardíac". Aquest és el darrer d'una sèrie d'informes sobre brutalitat contra dones per part de les autoritats de l'Iran les darreres setmanes. La família d'Amini diu que era una dona jove i saludable, i que no tenia condicions mèdiques que poguessin explicar un problema cardíac sobtat. Tot i això, se'ls va informar que l'havien portat a l'hospital unes hores després del seu arrest i la família va dir que va estar en coma abans de morir divendres.

Molts iranians estan expressant la seva indignació a les xarxes socials per l'existència mateixa de les Patrulles d'Orientació de la policia moral que s'encarreguen de fer complir els codis de vestimenta, que han anomenat amb el hashtag " Patrulles Assassines".

Han aparegut vídeos a les xarxes socials que semblen mostrar agents detenint dones, arrossegant-les per terra i portant-les per força. Molts iranians culpen directament d'aquests casos el líder suprem Ali Khamenei que en un antic discurs que s'està compartint a través de les xarxes socials justifica el paper de la policia de la moral i insisteix que, sota el règim islàmic, les dones han de ser obligades a observar el codi de vestimenta islàmic.