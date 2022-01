IRAN

Condemnada a l'Iran a vuit anys de presó i 70 fuetades la destacada activista Narges Mohamadi

Rahmani (company de la condemnada Narges Mohamadi) ha ressaltat en un missatge al compte a la xarxa social Twitter que el judici ha durat "cinc minuts" i ha afegit que la sentència inclou dos anys de prohibició de l'ús de mitjans de telecomunicacions.

"Els detalls d'aquest judici i el nou veredicte no són clars per a nosaltres, ja que (les autoritats) no han contactat amb la família", ha manifestat Rahmani, que resideix a l'Estat francès.

L'activista va ser alliberada de presó l'octubre del 2020 i detinguda novament el novembre del 2021 a Karaj quan participava en un acte en memòria d'un home mort a les protestes registrades al país el 2019.

La dona, que havia treballat amb famílies que busquen justícia per la mort de manifestants en les protestes, va ser sentenciada el maig del 2021 a 30 mesos de presó i 80 fuetades per càrrecs de "propaganda" contra l'Estat.

Al març de 2021, Mohammadi va escriure el pròleg de l'Informe Anual de Drets Humans de l'Iran sobre la pena de mort a l'Iran. "L'execució de persones com Navid Afkari i Ruhollah Zam en l'últim any han estat les execucions més ambigües a l'Iran.