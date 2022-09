LLUITA INSTITUCIONAL

Guanyem Girona qüestiona l’execució de la compra d’habitatge públic a Girona el 2021: només es van invertir el 16% dels diners previstos

· També lamenten el baix nivell d’execució en partides socials com les subvencions al Programa d’Atenció a la Infància i als Joves, a les famílies monoparentals o per al pla LGTBi

Guanyem Girona ha analitzat l’estat d’execució del pressupost del passat 2021 per veure la feina feta des del govern en matèria de polítiques socials i per als barris. En aquest aspecte, el principal partit a l’oposició al consistori gironí s’ha mostrat “decebut” pel baix nivell d’execució de la partida dedicada a la compra d’habitatge públic: el 2021 es van gastar 675.000€ dels més de 4,3 milions d’euros que l’Ajuntament tenia previstos per mobilitzar, cosa que suposa el 16% del total previst. Cristina Andreu, regidora de la formació municipalista ha reivindicat aquesta partida, que Guanyem Girona va introduir en el marc de l’acord d’inversions amb el govern del març de 2021. “La nostra proposta volia ser un Pla de Xoc per aturar el deteriorament de la qualitat de vida i la degradació dels barris, però cal un govern amb una visió clara i amb capacitat de gestió per fer-ho realitat”, ha exposat la representant gironina.

Els diners en habitatge que no es van mobilitzar en el seu moment s’han pogut seguir executant al llarg del 2022, però Guanyem ha volgut recordar que el pacte de pressupostos entre el govern de Junts i ERC amb l’exportaveu de Ciutadans va comportar la retallada total de la partida. “Quan s’acabin els diners que va introduir Guanyem, Girona tornarà a destinar zero euros a la compra d’habitatge públic. És una molt mala notícia, tenint en compte la crisi del lloguer i l’emergència habitacional que pateix la ciutat”, ha afegit Andreu.

Així mateix, des de Guanyem també han indicat un seguit de partides de caràcter social que el 2021 van quedar sense mobilitzar en la seva totalitat. És el cas del programa d’educadors de carrer, on només es van invertir 1.300€ dels 75.000€ previstos, menys d’un 2%. Andreu ha definit aquesta dada de “preocupant”, i ha manifestat la importància dels educadors de carrer “per garantir la convivència a curt i llarg termini”.

D’altres partides que han quedat al calaix són les subvencions del Programa d’Atenció a la Infància i els Joves, del qual han quedat per gastar 56.000€ (el 67% de la partida); les subvencions d’IBI a les famílies monoparentals, que n’han quedat per atorgar 108.000€ (el 72%); o el pla LGTBi, pel qual no s’ha gastat ni un euro dels 5.000€ previstos.

Les partides de Pla de Jocs Infantils Accessibles i de la Promoció de la Salut també han quedat a mig gastar: de la primera s’hi han destinat 87.000€ dels 140.000€ previstos (un 62%) i de la segona 43.000€ de 62.000€ (un 70%).

D’altra banda, el cap de l’oposició i portaveu de Guanyem Girona, Lluc Salellas, també ha lamentat que els barris també hagin de patir aquesta manca d’execució. Així el regidor ha indicat que les partides de cultura i barris i la de dinamització de barris tampoc han vist gastats tots els diners disponibles. El 2021 l’Ajuntament només va ser capaç de mobilitzar 89.000€ dels 192.000€ que sumaven ambdues partides.

En aquest aspecte Salellas ha recordat que el govern de Junts i ERC “cada dia té un calaix més ple de projectes promesos però que no s’estan executant”. I ha posat d’exemples la reforma del carrer del Carme i de la passera del pont Carme-Montilivi, dels quals encara no se n’ha fet res tot i que fa anys que hi tenen partides destinades, les millores al Castell de Montjuïc, les millores al pont de Pedret o el pla de millora dels Químics.

D’altra banda, Guanyem també ha lamentat que a dia d’avui el govern encara no hagi comprat els locals per als barris pactats amb la seva formació com són el Centre Cívic de l’Eixample, un local social a Sant Narcís, un Espai Jove a l’Esquerra del Ter, un Menjador Social per a la Gent Gran a l’Esquerra del Ter o un espai social a Vista Alegre i un altre a Can Gibert. En total aquestes inversions encara pendents sumen més d’un milió d’euros.

“En moments on la qualitat de vida de les persones està en perill, és important tenir un teixit comunitari fort i per això des de Guanyem vam introduir aquests locals perquè esdevinguin centres de cohesió social. Esperem que més d’hora que tard les veïnes i veïns puguin gaudir dels espais que se’ls hi ha promès”, ha dit Lluc Salellas.