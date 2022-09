Es realitzaran diversos actes a Girona pel 5è aniversari de l'1-O

Les commemoracions començaran divendres 30 d'octubre a les 17h amb una roda de premsa a la plaça de l'U d'Octubre de Girona, a les 18h es projectarà el darrer concert de Lluís Llach al Cinema Truffaut, a les 20.30h a la plaça de l'U d'Octubre es farà un concert de Pirats Sound Sistema, Akoblats, Ruk's i Ras i Kurt. Per acabar a les 21:30h hi haurà una botifarrada a la mateixa plaça.

El mateix dia 30 a les 19 h, a un altre indret de la ciutat, al pati de l'Escola Verd, es projectarà el documental 21 fortaleses, que es va estrenar l’1-O del 2021 i explica els fets de l’1 d’octubre del 2017 a Girona, a través dels 21 col·legis electorals que hi va haver a la ciutat. Una hora més tard (20h) es realitzarà 'la Marxa de l'1 d'octubre' que anirà de l'Escola Verd a l'Escola Joan Bruguera per acabar a l'Escola Eiximenis.

El mateix dia, hi ha un tercer acte simultani a l'altra punta de la ciutat, ja que a les 19h es farà una marxa de torxes des del pàrquing de caravanes de Domeny, que preveu arribar una hora més tard a Sant Julià de Ramis. Després hi haurà parlaments amb represaliats, els advocats de Dret de Defensa de Girona i Gabriela Serra (Lluita no-violenta) i Toni Castellà (Consell per la República).

El CDR Girona i Desobediència Civil han convocat per dissabte 1-O a la plaça de l'U d'Octubre a les 7 del matí un llançament de coets 'per la independència' i l'inici de 'marxes d'alliberament' des de diferents punts de la ciutat. A les 9h hi haurà una xocolatada popular i a les 9.30h debat constituent amb Marga Borràs. A les 10h batucada i ball de bastons i a les 11h Desobediència Civil farà un taller de formació d'autodefensa. A les 12h hi haurà un vermut per la independència amb represaliades i advocats.

A les 14h hi haurà un dinar popular i solidari per recaptar fons per la campanya 'Carla absolució' i el dia finalitzarà amb una manifestació a les 19.30 h que sortirà de la plaça de l’U d’Octubre.