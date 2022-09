Per la República

L'1 d'Octubre al nomenclàtor per recordar que "vam votar i vam guanyar"

Coincidint amb el cinquè aniversari de la celebració de Referèndum per la Independència molts municipis estan impulsant de nou la incorporació als seus nomenclàtors el nom de "1 d'Octubre de 2017". Cada poble ho promou de manera diferent. Des de recollint signatures del veïnat o a través del moviment associatiu que són la majoria; per aprovació d'alguna moció al ple municipal o impulsant un procés participatiu o consulta com a La Garriga.

La majoria d'aquestes iniciatives sorgeixen del moviment popular, com ja va passar amb la celebració del Referèndum. El veïnat és el veritable proyagonista. Ara bé, no totes prosperen, el plenari d'alguns municipis posen pals a la roda. A vegades s'allarga la celebració de la consulta, com és el cas de La Pobla de Segur (ho va decidir el 20 de febrer de 2020 i encara no s'ha la consulta); en altres l'excusa de la Comissió del Nomenclàtor, com passa amb l'Ajuntament de Barcelona o simplement, la majoria de regidors del PSC s'oposen tot i tenir el suport popular amb recollides de signatures com ha passat a Granollers (van recollir 4000 signatures) i el regidors del PdCAT a Puigcerdà (davant de 900 signatures).

Vilagrasseta, el primer municipi que inaugurar la plaça 1 d'Octubre, tot i abans de la celebració del referèndum

Cal recordar que Vilagrasseta, un poble del municipi de Montoliu de Segarra va inaugurar la plaça 1 d'Octubre abans del Referèndum. Ho va fer el 29 de juliol per commemorar el dia que el govern havia anunciat que es faria el referèndum sobre la independència. La plaça va ser inaugurada per la diputada de Junts pel Sí i presidenta de la comissió d'investigació sobre l'operació Catalunya del Parlament, Alba Vergés. La decisió de batejar la plaça amb el nom d'1 d'Octubre la van adoptar conjuntament tots els membres del consistori, integrat per quatre regidors d'ERC i un del PDeCAT, que formen part tots cinc de l'equip de govern municipal. Montoliu ja va dedicar un carrer, el 2014, a la consulta sobiranista del 9 de novembre. En aquest cas va ser Artur Mas qui va inaugurar el carrer 9 de Novembre.

Llistat aproximat de municipis que han incorporat "1 d'Octubre de 2017" al nomenclàtor





Alt Camp

Alcover

Mont-ral

Puigpelat

Valls

Vilabella





Alt Empordà

Cadaqués

Corçà

Figueres

Roses

Vilabertran

Viladamat

Alt Penedès

Font-rubí

Torrelavit

Vilafranca del Penedès





Anoia

Capellades

Castellolí

Piera

Sant Martí de Sesgueioles





Bages

Artés

Fonollosa

Manresa

Sallent





Baix Camp

Almoster

Castellvell

Les Borges del Camp

Mont-roig del Camp

Riudecanyes

Riudoms





Baix Ebre

Deltebre

Roquetes

Tortosa





Baix Empordà

Calonge

Corçà

Jorba

La Bisbal

La Tallada

Monells

Palafrugell

Palamós

Pals

Sant Feliu de Guíxols

Santa Cristina d’Aro





Baix Llobregat

Molins de Rei

Sant Climent de Llobregat





Baix Penedès

Bellvei

Masllorenç

Calafell

El Vendrell





Barcelonès

Barcelona: La UPF anomena ‘1 d’octubre’ el pati central de l’edifici Jaume I





Berguedà

Berga

Casserres

Puig-reig

Cerdanya

Alp





Conca de Barberà

L’Espluga de Francolí

Montblanc

Sarral





Garraf

Sitges

Vilanova i la Geltrú





Garrigues

Bellaguarda

Castelldans

Cervià

Juneda

Les Borges Blanques

Vinaixa





Garrotxa

Les Planes d’Hostalets

Les Preses

Olot

Sant Esteve d’en Bas

Sant Feliu de Pallerols

Sant Joan de les Fonts

Santa Pau





Gironès

Aiguaviva

Bescanó

Bordils

Cassà de la Selva

Celrà

Girona

Llagostera

Salt

Sant Julià de Ramis

Vilablareix





Maresme

Alella

Cabrera de Mar

Dos Rius

Sant Martí de Montalt

Teià

Vilassar de Mar





Montsià

La Ràpita





Noguera

Camarasa

Menàrguens

Penelles





Osona

Calldetenes

Gurb

Centelles

Lluçà

Prats de Lluçanès

Roda de Ter

Sant Hipòlit de Voltregà

Seva

Vic





Pallars Sobirà

Sort

Pla de l’Estany

Banyoles

Cornellà de Terri

Fontcoberta

Porqueres





Pla de l’Urgell

Ivars d’Urgell

Mollerussa

Palau d’Anglesola





Priorat

Porreres





Ribera d’Ebre

L’Ametlla de Mar

Móra d’Ebre





Ripollès

Campdevànol

Camprodon

Planoles

Ripoll





Segarra

Cervera

Montoliu

Ribera d’Ondara

Sanauja

Torà





Segrià

Alpicat

Lleida

Llardecans





Selva

Amer

Arbúcies

Caldes de Malavella

Hostalric

Riells i Viabrea

Santa Coloma de Farnés

Solsonès

Sant Llorenç de Morunys

Solsona





Tarragonès

Altafulla

Creixell

La Nou de Gaià

La Ribera de Gaià

Torredembarra

Vila-seca

Urgell

Anglesola

Belianes

Bellpuig

Bellcaire

La Fuliola

Preixana

Sant Martí de Maldà

Tàrrega

Vilagrassa





Vallès Occidental

Sant Cugat del Vallès

Sant Quirze del Vallès

Ullastrell

Vallès Oriental

Aiguafreda

Caldes de Montbui

Cardedeu

Les Franqueses

Lliçà de Vall

Sant Antoni de Vilamajor

Sant Celoni

Sant Pere de Vilamajor

Santa Eulàlia de Ronçana

Santa Maria de Palautordera

Tagamanent

Vallgorguina

Vallromanes