Consulta

El veïnat de la Garriga decidirà si vol un espai amb el nom "U d'Octubre" al municipi

Coincidint amb el cinquè aniversari del referèndum per la Independència de Catalunya, l'Ajuntament de la Garriga ha organitzat un procés on el veïnar podrà decidir si vol que algun carrer, plaça o espai del municipi es digui “U d’octubre”.

Les votacions es faran des de l’1 al 15 d’octubre i els veïns respondran dues preguntes: si volen o no que hi hagi un espai amb el nom “U d’octubre” i, en cas de ser-hi, quin hauria de ser entre les cinc opcions proposades.

Segons informa El9Nou.cat, la comissió municipal del nomenclàtor, amb representants de tots els grups municipals, ja va analitzar els possibles espais del municipi que podrien denominar-se U d’octubre.

Per això, s’ha establert cinc possibles opcions: la placeta que hi ha entre l’Auditori i l’Escola Municipal de Música, a tocar de la plaça del Silenci; el pavelló de Can Noguera; el parc de la Sínia; el parc de les Caliues i el parc de Can Terrers.

El govern municipal defensa que la nova denominació U d’octubre, en cas de tirar-se endavant, s’ha de fer sense que representi un canvi de les adreces postals de veïns del municipi.