LLENGUA

Es crea el grup de whatsapp 'Trobades-Mantinc' amb l'objectiu de catalanitzar locals dels Països Catalans

El dissabte passat es va crear el grup de whatsapp 'Trobades-Mantinc' (relacionat amb el grup ja existent 'Mantinc el català') amb l'objectiu de catalanitzar locals d'oci i restauració dels Països Catalans. De moment s'ha organitzat una trobada pel dissabte vinent dia 3 de setembre a Perpinyà.

El grup de whatsapp 'Trobades-Mantinc' té alguna similitud amb una de les activitats que realitzaven als anys '80 del segle XX els Grups de Defensa de la Llengua (GDL) anomenades 'Sopars pel català'. En aquests sopars (normalment s'organitzaven les trobades al centre de Barcleona) els 'clients' (membres dels GDL) marxaven del local de restauració si no disposaven d'una versió en català de la carta.

D'altra banda, el grup 'Mantic el català' ha obert un projecte de micromecenatge a la plataforma Tot Suma per finançar una pancarta gegant amb el lema del mateix nom del grup que es despelgarà des de la grada del Camp Nou durant el partit Barça - Reial Madrid que tindrà lloc el març de 2023. Per poder dur-ho a terme cal arribar a l'objectiu de 5.000€ abans de finals d'octubre d'aquest any.