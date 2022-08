La tenista Paula Badosa demana disculpes per dir que el català no és una llengua

La tennista Paula Badosa ha demanat disculpes per la mala interpretació sorgida arran d'una entrevista amb preguntes ràpides en què va comentar que el català no és una llengua, i ha assegurat que va haver d'expressar-se així després que l'entrevistador li negués que inclogués la seva llengua materna entre els idiomes que parlava. "Quan vaig fer l'entrevista, que era a Anglaterra, l'entrevistador em va dir que (el català) no comptava com un idioma i llavors vaig haver d'expressar-ho així", ha comentat Badosa a 'El Matí de Catalunya Ràdio'.

Plataforma per la llengua ha fet una piuada amb el text: 'I tant que el català és una llengua, @paulabadosa: pots estar-ne plenament orgullosa!.T'animem a exercir de referent lingüístic arreu del món: segur que molts dels deu milions de parlants del català són seguidors teus! #Notexcusis.'.

La veritat és que de moment no s'ha pogut verificar 'l'excusa' que l'entrevistador diguès que el català no és un idioma i és que la majoria d'esportistes d'èlit catalans normalment s'han aliniat amb l'espanyolisme. Per exemple, al 2017 i 2018 el pilot català Marc Márquez (Repsol Profunda), pentacampió del món de MotoGP, no va sortir al balcó de l'Ajuntament de Cervera, el seu municipi natal, en els actes de celebració del seu nou títol mundialista perquè el Consistori no va retirar de l'edifici el cartell de suport als presos polítics catalans.