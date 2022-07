Català a l'escola

Es crea un grup de defensa de la llengua a Reus

Docents i activistes volen guanyar múscul organitzatiu, capacitat mobilitzadora i incidència social per fer front comú pel català a l’escola

A finals de juny, un grup de persones es van trobar al Casal Despertaferro per valorar la situació del català a l’escola i mirar de fer front als diversos atacs i amenaces que ha rebut. La convocatòria, feta a partir de la CUP de Reus, va reunir tant docents com activistes preocupades pel català a l’escola i a la societat.

Mariona Quadrada, exregidora i activista per la llengua, va explicar que els objectius de l’assemblea eren una primera presa de contacte per copsar inquietuds, forces i propostes entre la gent més sensible a la defensa de la llengua. «Ens dirigim especialment a docents però no només, ja que pensem que cal trencar la barrera comunitat educativa / societat en general per a poder fer pinya en defensa de la nostra llengua», va exposar l’exregidora cupaire.

Quadrada va sintetitzar que el que es busca és crear un espai polític de trobada que permeti aglutinar sensibilitats, forces i accions per a poder passar a l'ofensiva en defensa del català. «Ho plantegem així tant per una qüestió política, de plantejament —la qüestió de la llengua no és exclusiva del món educatiu sinó de tota la societat—, com pràctica —no podem deixar la comunitat docent sola i com a única responsable davant de la justícia o d'altres atacs espanyolistes—», va afegir. L’exregidora centra els reptes actuals d’aquest espai en guanyar múscul organitzatiu, capacitat mobilitzadora i incidència social.

Les assistents es van repartir diverses tasques de recerca d’informació i es van tornar a convocar per al dijous, 01 de setembre, a les 18 h, al Casal Despertaferro de Reus. Així mateix, han habilitat un adreça de correu electrònic i un perfil de twitter per tenir vies de contacte i de difusió.