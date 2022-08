Turisme massiu

Cinc creuers al port de Palma desembarquen més de 16.000 nous turistes

Cinc creuers han coincidit al port de Palma i han deixat més de 16.000 mil nous turistes per visitar la ciutat. Es tracta dels vaixells Aidacosma, Marella Discovery 2, Anthem of the Seas, Seabourn Sojourn i Norwegian Epic, segons informa dBalears.

Aquest fet s'ha notat als carrers més cèntrics de Palma, ja que aquesta nova allau de turistes que han col·lapsat les principals vies del casc antic de la ciutat.