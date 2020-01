Els ports de Barcelona, Palma i Venècia són els més afectats per la contaminació dels creuers del Mediterrani

Els creuers de luxe d'una sola companyia, Carnival Corporation, van emetre en un any 10 vegades més òxids de sofre que els 260 milions de cotxes que hi havia a Europa el 2017.

Cal tenir en compte que la intensitat i la direcció de l'aire sovint provoca que la major part de la contaminació a la ciutat de Barcelona vingui del port.



A Barcelona, els 105 creuers que van passar pel port en 2017 van suposar més de 32,8 tones de sofre abocades a l'atmosfera, gairebé cinc vegades més SOx del que surt de tot el parc de vehicles de la ciutat. Aquestes grans naus de passatgers també van emetre més de 700 tones de NOx, l'equivalent a el 28% de tot el que surt dels cotxes de la ciutat, i 13 tones de partícules, que representen el 3,5% de les micropartícules PM2,5 dels vehicles.