El govern italià prohibeix per decret l'entrada de grans creuers al centre de Venècia

La Plataforma contra els Megacreuers celebra la decisió del gover italià i insta a les autoritats espanyoles, autonòmiques i locals a prendre decisions valentes com les que han pres els dirigents italians. Tot i que considera que cada ciutat és diferent i té contextos específics, puntualitza que és urgent prendre decisions orientades a posar límits a models econòmics que tenen greus impactes socials i ambientals sobre el territori.

Des de la Plataforma fa temps que diuen que, mentre no s'estudiïn els impactes econòmics, socials i ambientals que tenen els megacreuers sobre Palma (que ja se sap que és la segona d'Europa més contaminada per aquest tipus d'embarcacions), no s'ha de permetre que arribi al port més d'un creuer al dia.

Considera la plataforma que és el moment de prendre decisions valentes: "deixem de fer un tabú del fet de parlar dels límits al turisme".