Emergència climàtica

Manifesta-acció a Barcelona: "El turisme massiu col·lapsa el planeta. Stop creuers i avions!"

Aquest dijous a les 19h al Portal de la Pau, cap a la Plaça Sant Jaume

En el marc de la setmana de lluita pel clima, i el dia abans del dia mundial del turisme, diverses organitzacions denuncien els impactes climàtics del turisme de masses i convoquen una manifestació aquest dijous a les 19h al Portal de la Pau, cap a la Plaça Sant Jaume

Afirmen que les emissions generades per creuers i avions són un dels principals focus de contaminació de Barcelona i una de les causes més importants del col·lapse climàtic del planeta. No es pot seguir ampliant l'aeroport ni les terminals de creuers. Al contrari: cal una reducció valenta de la circulació en ports i aeroports!

Mentre arreu del món milions de persones s'estan mobilitzant per fer front a l'emergència climàtica, assenyalesn que "la indústria turística celebrarà demà el seu èxit. Èxit econòmic de les elits financeres globals que significa expulsió, explotació, contaminació, precarització, problemes de salut... i una forta contribució al col·lapse climàtic".