Terraferida demana una reducció immediata dels creuers a les lles

Els creuers arribats a Palma al llarg de 2018 haurien cremat fins a 63.369 tones de fuel-oil durant el seu amarrament al port, un consum de combustible que evidencia la dimensió de la contaminació que generen així com el seu impacte sobre la salut pública. Amb només 2,5 mesos més, haurien emès quasi les mateixes tones que el petrolier Prestige abocà a la mar el 2002 (70.000). Traduït a gas-oil, el consum de tot aquest fuel permetria que quasi 20.000 cotxes (18.890) fessin la volta a tota la circumferència de la Terra.

La recerca de Terraferida s’ha centrat en la recopilació i anàlisi de les dades relatives al nombre de visites dels creuers a Palma publicades a la web de Ports de Balears. S’ha con- sultat el registre històric dels atracaments de tots els vaixells entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2018, revisant una a una les operacions i destriant els creuers a partir de la informació que aporta l’Autoritat Portuària. Les dades mostren com Palma va rebre 591 visites al llarg de 267 dies que suposaren un total de 8.464 hores de funcionament dels mo- tors a port. Més del 70% dels dies de 2018 hi hagué com a mínim un creuer al port. Con- cretament, durant 96 dies sols hi hagué 1 creuer, durant 74 dies en coincidiren 2, durant 55 dies, 3 i durant 29 dies, 4. Els dies amb més afluència foren el 24 i 28 d’abril, el 15 de maig, el 28 de juny, el 28 de juliol, el 18 i 22 de setembre i el 9, 13, 16, 27 i 28 d’octubre, amb 5 creuers cada un. L’1 de maig arribaren a coincidir-ne 6. Els creuers amb més visites foren: Costa Diadema, amb 48; Aidaprima, amb 30; Norwegian Epic, amb 28; Marella Explorer, MSC Fantasia i Simphony of the Seas, amb 27 cadaun; Marbella Dream i MSC Divina, amb 26 cada un i Costa Victoria, amb 25. L’estada mitjana dels creuers a port va ser de 16 hores i 45 minuts.

Aquesta informació i l’obtinguda sobre les especificitats tècniques de cada motor (potèn- cia, consum i equivalència d'emissions en grams de contaminants per grams de fuel-oil cremats) ens ha permès estimar el consum de fuel i les emissions de gasos contaminants generats a port. Tenint present que no apaguen mai els motors, per mor que han d’alimentar el seu sistema contínuament, i que a port funcionen al voltant del 75% de la seva potència màxima, els creuers atracats al port de Palma el 2018 haurien abocat a l’atmosfera: