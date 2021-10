Turisme massiu

La CUP es mostra contrària a la construcció d’una nova terminal de creuers al Port de Tarragona

El Port de Tarragona ha aprovat la licitació per a l’adjudicació d’una concessió per explotació d’una nova terminal de creuers que tindria, com a mínim, 5.900 metres quadrats. La formació cupaire es mostra contrària a aquesta nova terminal “que no fa res més que perpetuar el model de turisme de sol i platja, de compres, massiu i poc sostenible” dels creuers. En aquest sentit, les anticapitalistes assenyalen que una nova terminal de creuers s’allunya de l'Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides i apunten que “vivim en un territori on conviu la indústria petroquímica i el Port de Tarragona, on ara hi hem de sumar l’arribada de més creuers”, que són “altament contaminants”, i això sense saber “què respirem ni quins efectes té sobre la població”.

La formació aposta per un turisme de natura lligat al respecte, coneixement i recuperació dels ecosistemes litorals mediterranis, “com és la nostra Anella Verda Gaià-Francolí” i que s’allunyi de “la mercantilització del patrimoni històric de la ciutat”. En aquest sentit, consideren que cal prioritzar un turisme sostenible que posi en valor el territori i la seva gent.