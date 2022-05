Repressió

La CUP de Tarragona se solidaritza amb les companyes de la Plataforma Stop Creuers identificades per la Guàrdia Civil

L’Assemblea Local de la CUP de Tarragona es solidaritza amb les companyes de la Plataforma Stop Creuers de Tarragona que diumenge passat van ser identificades al moll de Llevant per la Guàrdia Civil i seguretat del Port. La Plataforma havia convocat a una concentració arran de l’arribada a la ciutat del creuer amb més capacitat de passatgers que atracarà enguany, unes 5000 persones.

Es van identificar unes vuit persones que només es volien fer una foto amb les seves pancartes i el macrocreuer de fons, al moll del davant. Considerem que aquestes identificacions atempten a la llibertat d’expressió i manifestació i des de l’Assemblea Local de la CUP exigim explicacions a l’Autoritat Portuària, al President del Port i a la Subdelegació del Govern.

El que el turisme de creuer no fa res més que perpetuar el model de turisme de sol i platja, massiu i poc sostenible. La nova terminal al moll de Balears s’allunya de l'Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides. En aquest sentit, volem recordar que aquest octubre arribaran a atracar fins a tres creuers en un sol dia a la nostra ciutat. I és que vivim en un territori on conviu la indústria petroquímica i el Port de Tarragona, on ara hi hem de sumar l’arribada de més creuers que són altament contaminants i això sense saber què respirem ni quins efectes té sobre la població.