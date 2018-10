Xirinacs

El Centre d'Estudis Joan Bardina tradueix nous articles de Lluís M. Xirinacs publicats a "Mundo Diario"

El Centre d'Estudis Joan Bardina ha anunciat introduït que recentment s'han publicat 10 articles més d'en Lluís Maria Xirinacs, escrits quan ell era senador independent a les Corts Constituents espanyoles dels anys 1977-1979, dels publicats al rotatiu , dins la seva secció «Diario de un senador» («Diari d'un senador»).



Aquests articles pertanyen a la seva versió original en idioma castellà i sumen fins 151 articles els recuperats en castellà dins d'aquesta secció.

L'octubre de 2017 aquesta entitat ja va anunciar que havien acabat de publicar les versions en castellà de tots els articles de la secció completa «Al servei d'aquest poble» («Al servicio de este pueblo»), escrits per Lluís Maria Xirinacs al diari Avui durant els anys 70.



L'enllaç de l'índex on es pot accedir a tots els articles ja recuperats és el següent:



Els enllaços dels diferents articles recentment recuperats són, per ordre cronològic del més antic al més modern:



«Teatro militar». Miércoles, 11 de Enero de 1978.

«Los parados andan». Jueves, 12 de Enero de 1978.

«¿Cómo andan los parados?». Viernes, 13 de Enero de 1978.

«Los desventurados reciben la buena nueva». Sábado, 14 de Enero de 1978.

«Paro por burocracia». Martes, 17 de Enero de 1978.

«Porqué no se toman decisiones». Jueves, 19 de Enero de 1978.

«Ser senador». Sábado, 21 de Enero de 1978.

«Hechos y derechos». Domingo, 22 de Enero de 1978.

«Anticorrupción». Martes, 24 de Enero de 1978.

«Una dolorosa manifestación». Miércoles, 25 de Enero de 1978.

«Una dolorosa manifestación». Miércoles, 25 de Enero de 1978.