Cultura Popular

La regeneració de la Flama del Canigó albira la Festa Nacional dels Països Catalans

La Flama del Canigó és una tradició jove però arrelada, una festa participativa i viscuda intensament. Carregada de manifestacions i sentiments, la Flama és un lloc de trobada de catalans i catalanes i, sobretot, una gran manifestació cultural i nacional

Centenars de persones van acudir el passat cap de setmana al Refugi de Cortalets a l'Aplec del Canigó. Més enllà de gaudir de la natura, de la nostra cultura i reinvindicar la llengua catalana amb companys d'arreu dels Països Catalans, es van enfilar cap el cim per a deixar-hi feixos de llenya provinent de les seves contrades. Tot preparat per a la regeneració de la Flama del Canigó 2022. Una activitat que coordina, any darrera any, el Cercle de Joves de Perpinyà, Òmnium Cultural i l'Associació Flama del Canigó d'Igualada.

La tradició marca que avui al migdia, un grup d'excursionistes del Cercle de Joves de Perpinyà pren el foc que des de l'any 1955 crema al Museu de la Casa Pairal de Perpinyà i el porta al cim del Canigó. Com cada any, passaran la nit vetllant la Flama i, a trenc d'alba, faran el descens per dur la flama arreu del país. D'aquesta manera, tots els pobles i ciutats dels Països Catalans encenen les fogueres de Sant Joan amb la flama del Canigó. (veure festes.org)

La Flama del Canigó és una tradició jove però arrelada, una festa participativa i viscuda intensament. Carregada de manifestacions i sentiments, la Flama és un lloc de trobada de catalans i catalanes i, sobretot, una gran manifestació cultural i nacional.

La Flama continua creixent edició rere edició i la d'enguany arribarà a més de tres mil municipis. El missatge ha estat redactat per Eliseu Climent, "Som així: llengua i foc, i al mateix temps i si em permeteu la irònica paradoxa, som un poble incombustible que forja pas a pas, obstinadament, el seu propi futur", així acaba.

Festa Nacional dels Països Catalans

El 24 de juny és l'única festa que se celebra de forma conjunta arreu dels Països Catalans: són les festes de Perpinyà, les fogueres d'Alacant, la flama del Canigó, els salts de cavall a Ciutadella de Menorca, les baixades de falles al Pirineu i Andorra, les revetlles populars a Catalunya i el País Valencià... És una jornada lligada al foc i al caràcter mediterrani del poble català, que simbolitza el final de la sega dels camps ("Pel juny, la falç al puny") i la celebració del solstici d'estiu.

Gairebé milers de municipis s'han sumat a la crida d´Òmnium Cultural per declarar el 24 de juny, Diada de Sant Joan com la Festa Nacional dels Països Catalans. La campanya s'intensifica aquests dies coincidint amb la proximitat de la festa i de la Flama del Canigó i es fa arribar una moció als Ajuntaments amb l'objectiu que se sumin a la demanda.

Xifra incrementada en els dos darrers anys sota l'impuls de l'Espai Mata de Jonc que ha tornat a fer una crida a tots els regidors i regidores, batlles i batllesses, a totes les corporacions municipals dels Països Catalans, perquè assumeixin la proposta de declarar Sant Joan, Festa Nacional dels Països Catalans i defensin la moció davant els Plens municipals.

L'entitat ha fet seva aquesta proposta amb la voluntat d’estrènyer els llaços comuns, començant pel món local dels nostres pobles, viles i ciutats. Presentant arreu on sigui possible mocions favorables adeclarar el 24 de juny com a Festa Nacional dels Països Catalans. "Una moció carregada de simbolisme, però que pot empènyer a impulsar nous projectes i noves iniciatives i, sobretot, una activa política de relacions i agermanents poble a poble, vila a vila arreu dels nostres territoris".

En aquesta línia, l'any 2016 es va expressar la Confederació d'entitats sobiranistes dels Països Catalans: l'Assemblea Nacional catalana, l'Assemblea Sobiranista de Mallorca i la Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià