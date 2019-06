Cultura Popular

Carme Forcadell: "La Flama del Canigó és un crit de Llibertat"

La president del Parlament des de la presó d'Alcalà Meco ha escrit el missatge d'enguany de la Flama del Canigó on també fa una crida a sortir "a rebre la flama, gaudiu de la vida i de la nostra festa de Sant Joan, la festa nacional dels Països Catalans i sàpigueu que, passi el que passi, ens retrobarem en llibertat".

Mentre la majoria de poblacions d'arreu dels Països Catalans es preparen per acollir la Flama del Canigó, la president del Parlament des de la presó d'Alcalà Meco ha escrit el missatge d'enguany de la Flama del Canigó on manifesta que la Flama és un crit de Llibertat i simbolitza la unitat de la llengua dels Països Catalans. També ens demana que "la mantinguem-la sempre encesa com un símbol de democràcia, justícies i llibertat. Que sigui la flama la nostra bandera de cultura i llibertat" i fa una crida a sortir "a rebre la flama, gaudiu de la vida i de la nostra festa de Sant Joan, la festa nacional dels Països Catalans i sàpigueu que, passi el que passi, ens retrobarem en llibertat".

Per preparar l'encesa, centenars de persones acudiran els propers 15 i 16 de juny al Refugi de Cortalets a l'Aplec del Canigó. Més enllà de gaudir de la natura, reinvindicar la llengua catalana i guadir de la nostra cultura junt amb companys d'arreu dels països catalans, s'enfilaran cap el cim per a deixar-hi feixos de llenya provinent de les seves contrades. Tot preparat per a la regeneració de la Flama del Canigó 2016. Una activitat que coordida, any darrera any, el Cercle de Joves de Perpinyà, Òmnium Cultural, Associació Flama del Canigó d'Igualada i Tradicat-Osona. (veure el dossier).

La tradició marca que el 22 de juny un grup d'excursionistes del Cercle de Joves de Perpinyà pren el foc que des de l'any 1955 crema al Museu de la Casa Pairal de Perpinyà i el porta al cim del Canigó. Com cada any, passaran la nit vetllant la Flama i, a trenc d'alba, faran el descens per dur la flama arreu del país. D'aquesta manera, tots els pobles i ciutats dels Països Catalans encenen les fogueres de Sant Joan amb la flama del Canigó. (veure festes.org)

La Flama del Canigó és una tradició jove però arrelada, una festa participativa i viscuda intensament. Carregada de manifestacions i sentiments, la Flama és un lloc de trobada de catalans i catalanes i, sobretot, una gran manifestació de reivindicació nacional i cultural.