Flama del Canigó

Tres pobles del Baix Llobregat commemoren enguany el 50è aniversari de l'arribada de la Flama del Canigó

L'any 1972, en ple franquisme, la poblacions del Baix Llobregat d'Esplugues de Llobregat, Sant Climent de Llobregat i Sant Just Desvern van acollir per primera vegada la Flama del Canigó. Membres de l'Agrupament Espluga Viva d'Esplugues van nar al cim del Canigó el 22 de juny i la portaven a la seva localitat. Indret on membres de Tradicions i Costums de Sant Just i d'una entitat excursionista de Sant Climent anaven a recollir-la.

A continuació, a cada poble es fa un recorregut que finalitzava a l'entorn d'una foguera. Abans d'encendre-la, es llegia el missatge de caire reinvindicatiu. Una ceremonia que s'ha anat repetint, en aquestes localitats durant 50 anys al Baix Llobregat. Al cap dels anys s'han anat sumant més pobles de la comarca, la majoria.

Per commemorar aquest 50 anys, Can Ginestar a Sant Just i el Casal de Cultura Robert Brillas d'Esplugues apleguen una exposició retrospectiva.

La Flama del Canigó és la festa d’encesa dels Focs de Sant Joan, símbol de la nostra identitat; una festa popular arrelada al llarg dels Països Catalans que té l’element del foc com a símbol preeminent.

La tradició de les fogueres de Sant Joan és una celebració molt antiga, transmesa de generació en generació al llarg de molts segles. Amb ella, els primers pobladors de les nostres comarques festejaven la nit més curta de l’any, el solstici d’estiu. D’aquesta manera, s’han anat transformant aquelles celebracions prehistòriques en els Focs de Sant Joan actuals.

La matinada del 22 al 23 de juny la Flama del Canigó es renova al cim d’aquesta muntanya del Pirineu català i centenars de voluntaris i equips de foc la distribueixen arreu dels Països Catalans seguint diverses rutes per tal d’encendre les fogueres de la nit de Sant Joan. Així comença, any rere any, la celebració d’una festa ancestral vinculada al solstici d’estiu que és també un símbol de germanor entre els territoris de parla catalana.