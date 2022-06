La manifestació històrica de l'alliberament LGBTI de Barcelona clama pels drets de totes les persones

La 46ena manifestació per l’alliberament afectiu, sexual i de gènere de Barcelona ha arrencat a les 19.00h de Plaça Universitat sota un sol de justícia i ràpidament ha enfilat carrer Pelai. Durant la marxa s’han pogut sentir càntics com per exemple “Alerta, alerta, que caminem trans, gais, bis i lesbianes dels Països Catalans”, “Obriu fronteres volem més bolleres” i “L’únic cos equivocat, és el cos policial”. La manifestació ha transcorregut sense cap incident fins arribar a Plaça Sant Jaume.

Un cop allà, les portaveus de la Crida LGBTI - Noelia Fort i Àuria Soriano - han llegit el manifest. Les reivindicacions d’enguany s’han centrat en tres eixos: la derogació de la llei d’estrangeria, que es garanteixi a totes les persones l’accés a habitatge, treball digne i a salut i, en tercer lloc, l’erradicació de les violències LGBTI-fòbiques. El moviment LGBTI català ha exigit als governs català i espanyol que es comprometin a que les lleis trans que estan actualment en tràmit parlamentari serveixin realment per garantir els drets de les persones trans. Durant el manifest s’ha donat suport a les lluites per l’habitatge i a la campanya #RegularizaciónYa per exigir regularització de les persones migrades de l’estat. Des de la CridaLGBTI s’ha col·laborat també amb plataforma de #RegularizaciónYa que ha tingut una paradeta per recollir signatures per la tramitació de la ILP.

En la valoració de la manifestació, les portaveus de la Crida LGBTI han recordat la importància de no baixar la guàrdia i seguir lluitant pels drets de tothom. També s’ha posat èmfasi en la condemna de les agressions LGBTI-fòbiques; la portaveu ha assenyalat que “S’han augmentat les agressions LGBTI-fòbiques a Catalunya i arreu de l’estat i, això, és culpa de l’augment dels discursos d’extrema dreta”. També s’han denunciat les agressions que han proferit la Guardia Civil a Melilla. En aquest sentit, han reivindicat que tots els avenços de drets s’han aconseguit plantant cara i han assenyalat el paper de la manifestació històrica de Barcelona en l’assoliment de drets LGBTI a l’estat espanyol des de 1977. Finalment, les portaveus de la Crida LGBTI han assenyalat al Pride BCN per capitalitzar les reivindicacions de les persones LGBTI. Han conclòs dient que “els nostres drets no tenen preu, els colors de les lluites reivindiquem els drets LGBTI perquè son els drets de totes les persones”.

A les 21 hores a Plaça Universitat actuaran les artistes convidades per la festa popular LGBTI: Uri, Goliarda Parda i Alex Marteen i PD Queen Marxixoxa i PD Fins Que Surti El Sol. Per acabar els actes de reivindicació, el proper 28 de Juny de 2022 la Crida LGBTI convoca a l’Acte Polític LGBTI, que tindrà lloc a les 18:30 a l’Espai Jove La Fontana.