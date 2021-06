LGTBI

El Casal Antoni Sala i Pont denuncia repressió burocràtica de l’Ajuntament de Badalona per dur a terme la celebració del dia de l’alliberament crític LGTBI

El Casal Antoni Sala i Pont és una entitat de referència a Badalona, coneguda per la seva activitat de caire reivindicatiu i de contingut polític d’esquerres, socialista i independentista. Així doncs, perseguida i assetjada pel govern d’extrema dreta d’Albiol, amb episodis com les actuacions de la policia política Unitat Omega al nostre local o identificacions arbitràries en protestes i manifestacions.

Des que el Casal Antoni Sala i Pont va canviar la seva ubicació al carrer Güell i Ferrer, on es troba ara, i des que les autoritats sanitàries ho permeten, hem estat organitzant de manera mensual un vermut cultural al carrer, amb totes les mesures de seguretat i obert a tots els veïns i veïnes del barri, amb qui, val a dir, la relació és molt bona i han valorat molt positivament que promovem un oci alternatiu i que contribuïm a la pacificació del carrer. Des del febrer d’enguany, doncs, que un cop al mes s’organitzen aquestes activitats.

Per al proper dia 19 de juny, i en motiu del Dia Internacional de l’Orgull LGTBI, el Casal, conjuntament amb els col·lectius Tornem-hi i Bloc Violeta, hem organitzat un nou vermut al carrer, aquest cop amb una exposició fotogràfica i una actuació cultural de temàtica LGTBI, i l’Ajuntament de Badalona, per primer cop, ha posat problemes a la realització, al·legant “la no conveniència” de la realització d’aquest acte, “tenint en compte l’interès general, per qüestió d’accessibilitat, circulació de vehicles i obertura dels comerços”.

Des del Casal Antoni Sala i Pont no tenim cap dubte que aquesta resolució forma part de les polítiques LGTBI-fòbiques del Partit Popular, aquest cop convertides en excuses burocràtiques per impedir l’acte, però que no és més que un altre intent de censura contra la dissidència. La repressió burocràtica és una tàctica clàssica del Partit Popular.

La poca antelació amb la que se’ns ha comunicat aquesta resolució fa que no sigui possible encabir-ho en un altre dia del mes, degut als esdeveniments propers que el mateix Casal Antoni Sala i Pont organitza, com la revetlla de Sant Joan, i degut a les convocatòries centrals pel Dia Internacional LGTBI, que tindran lloc el cap de setmana del 26 i 27 de juny. Per tant, des del Casal Antoni Sala i Pont, Tornem-hi i Bloc Violeta, seguim decidides a celebrar aquest acte en la data prevista, malgrat la negativa de l’Ajuntament de Badalona.