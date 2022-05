STOPJOCS

Clam popular per aturar la candidatura olímpica

Els manifestants exigeixen una diversificació econòmica per tenir un Pirineu Viu

Avui la plataforma STOP JJOO ha aplegat a Puigcerdà més de 5000 persones vingudes del Pirineu i d’arreu del país, sota el lema Per un Pirineu Viu, aturem els Jocs d’Hivern!

En una jornada festiva i reivindicativa, el dia ha començat amb una manifestació multitudinària que ha recorregut els carrers de Puigcerdà i ha acabat a la plaça del Call, amb un acte polític en que els portaveus de la Plataforma StopJJOO, Helena Guillén i Bernat Lavaquiol, han exigit a Pere Aragonès la retirada de la candidatura i un gir en la planificació econòmica del Pirineu. Els manifestants han reclamat la diversificació de l’economia, que actualment es basa en el monocultiu turístic. Consideren que cal potenciar la pagesia i la petita indústria com a element clau per fer front a l’emergència climàtica i per oferir feina de qualitat i desestacionalitzada a la població del Pirineu.

La manifestació ha tingut el suport de més d’un centenar d’entitats i d’organitzacions entre les que destaquen, l’ANC, Unió de Pagesos, STOP JJOO Aragón, científics i organitzacions d’arreu del país.

El to cultural de la jornada l’ha encapçalat l’Alidé Sans, amb la banda sonora de la lluita per un Pirineu Viu, la cançó Terra per Sembrar, que ha interpretat amb alguns dels col·laboradors que han participat en aquest projecte musical.