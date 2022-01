Jocs d'hivern

Talls de carretera a l’alçada de Berga i Ripoll en contra dels Jocs

L'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, ha assegurat que no descarta fer una consulta extraoficial entre els veïns de la capital del Berguedà "perquè tenen dret a poder dir la seva". El Consell Comarcal del Solsonès no descarta plantejar una consulta en el mateix sentit. Per la seva banda, el president comarcal del Ripollès, Joaquim Colomer, ha reclamat poder veure l'avantprojecte sobre els Jocs abans de votar.

Aquesta tarda, centenars de persones convocats per la plataforma Stop Jocs Olímpics han tallat la circulació de vehicles a la C-16 a l'alçada de Berga i la C-17 a la de Ripoll per denunciar que se'ls ha exclòs del referèndum pels JJOO i també per visualitzar la seva oposició.

Els talls s'han aixecat al vespre, però les retencions han superat els 15 quilòmetres en totes dues vies i s'han allargat durant hores.

Les piulades reivindicant l’acció s’han dirigit a la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, a qui acusen d’haver canviat d’opinió pel que fa a no tenir en compte les dues comarques en la consulta, per considerar-les les més critiques amb el projecte olímpic.

Fa una setmana, la consellera va anunciar una consulta per definir el futur de la candidatura catalana per organitzar els Jocs Olímpics d'hivern, però la Generalitat no preveu que hi puguin participar els veïns del Berguedà, del Ripollès i tampoc del Solsonès,