La plataforma Stop Jocs Olímpics presenta un manifest contra el projecte Pirineus-Barcelona 2030

Kilian Jornet ha remarcat que hi ha coses més importants que un somni individual: somniar en participar en uns JJOO a casa no treu en que no puguem pensar en que això no és el que necessita a dia d’avui el Pirineu. Creure que les inversions que necessita el Pirineu vindran de la mà d’uns JJOO és viure la realitat des de molt lluny.

Aquest dimecres, la Plataforma StopJJPO ha presentat el manifest Stop JJOO d’hivern titulat “Per un Pirineu viu, aturem els JJOO d’hivern!”. Inicialment recull una quarantena de signatures de personalitats del Pirineu, a destacar el corredor i alpinista arrelat al Pirineu Kílian Jornet, que n’és un dels signants i que ha intervingut a la roda de premsa per videoconferència des de Noruega. També han presentat el manifest la ramadera Emma Rojas, ramadera del Ripollès i membre de Ramaderes de Catalunya i l’activista Bernat Lavaquiol, portaveu de la Plataforma Stop JJOO.

Stop JJOO qualifica d’irresponsabilitat el projecte d’invertir en infraestructures d’esquí en un context d’emergència climàtica. Emma Rojas ha explicat que el Pirineu és un àmbit especialment sensible al canvi climàtic i on es preveu que la pujada de temperatures sigui més alta. Pràcticament tota la neu permanent ja desaparegut, i en un mitjà termini la pujada de temperatures i farà inviable fer neu artificial.

La plataforma contrària als jocs olímpics d’hivern denuncia que aquest projecte reforçaria un model de desenvolupament econòmic basat en el monocultiu del turisme i en l’especulació, marcat per la precarietat i les rendes baixes. Lamenten que el projecte s’hagi gestat dels despatxos de Barcelona i de manera opaca. Defensen que el projecte no respon a les necessitats del territori i que cal apostar per la diversificació econòmica i les inversions en serveis socials, transport públic i en millorar la connectivitat de pobles i valls del Pirineu. Segons Bernat Lavaquiol, cal apostar per un model alternatiu, la diversificació de l’economia i un territori que tingui tots els serveis públics per garantir la vida de la gent que hi viu cada dia. També ha posat de manifest que és molt difícil valorar la candidatura si no hi ha un projecte concret al darrere a un any vista de la consulta anunciada per govern i ha recordat que els 7 intents anteriors de candidatura no van acabar prosperant.

Emma Rojas ha afirmat que és un model caduc per la greu crisi climàtica que patim, i ha criticat el model territorial que perpetuen els JJOO, que aportaran equipaments amb aforaments molt grans i sobredimensionats per la realitat territorial. I ha criticat que s’estan col·lectivitzant les pèrdures en les estacions d’esquí (2017, 71 M d’€ ha pagar la Generalitat per sufragar deutes del sector de l’esquí) mentre es segueixen privatitzant guanys de les grans empreses lligades en aquest equipaments.

La plataforma Stop JJOO, que es va presentar a la Cerdanya a finals d’agost, té l’objectiu d’aglutinar veïns i veïnes del Pirineu contràries al projecte de jocs olímpics d’hivern. El manifest està signat, inicialment, per una quarantena de personalitats del Pirineu, entre les quals hi ha els alpinistes Kílian Jornet, Núria Vilarrubla i Araceli Segarra, el filòsof Xavi Antich, els músics Alidé Sans i Sergi Carbonell (Txarango), l’editor Jordi Creus o l’economista Lourdes Beneria. Hi signen representants del món ramader, excursionista, cultural i alcaldes i alcaldesses del territori. Stop JJOO buscar sumar al manifest adhesions de col·lectius i persones, tant del Pirineu, dels Països Catalans com d’arreu.

El manifest reclama la retirada de la candidatura de jocs olímpics d’hivern i unes inversions encaminades a la diversificació econòmica, la millora dels serveis públics i de la connectivitat de pobles i valls del Pirineu.