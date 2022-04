Català a l'escola

Les Trobades 2022 omplin els carrers de Mutxamel, el Pinós i Alfarb

Escola Valenciana ha celebrat aquest diumenge 3 d’abril les Trobades d’Escoles en Valencià a Mutxamel (l’Alacantí), Alfarb (la Ribera) i el Pinós (les Valls del Vinalopó). Després de dos anys de pandèmia, la situació sanitària ha permés la tornada de les festes per la llengua que són les Trobades.

Amb el lema “L’Escola que ens fa lliures”, Escola Valenciana ha reivindicat l’educació en Llibertat, que ha de tindre el valencià “com un dels pilars fonamentals del nostre sistema educatiu”. L’entitat ha insistit en la necessitat que “tots els centres educatius han d’estar en condicions d’oferir una càrrega lectiva superior o igual al 50% en valencià: com més àrees es vehiculen en valencià, millors seran els resultats”. També ha reivindicat “els programes lingüístics òptims, així els programes experimentals” perquè s’ha de garantir “l’adquisició del valencià i a promoure la immersió lingüística, la millor llavor per avançar en el plurilingüisme”.

Aquest primer cap de Setmana de Trobades han tingut lloc les Trobades de Secundària i Batxillerat de l’Alacantí a Sant Vicent del Raspeig i la Trobada del Baix Vinalopó i el Baix Segura a Crevillent, el passat divendres, i aquest diumenge s’han celebrat les Trobades d’Infantil i Primària a Mutxamel (l’Alacantí) i les Trobades d’Alfarb (la Ribera) i el Pinós (les Valls del Vinalopó).

Mutxamel, l’Alacantí (Trobada d’Infantil i Primària)

El CEIP El Salvador de Mutxamel ha estat el centre acollidor de la Trobada 2022 d’Infantil i Primària. Aquesta Trobada, organitzada per La Cívica - Escola Valenciana de l’Alacantí ha arrancat aquest matí amb unes paraules de benvinguda a càrrec de la presidenta de la Cívica - Escola Valenciana de l’Alacantí, Marisol Pinilla Macías, ha destacat la participació de “més de XXXXX persones vingudes de tota la comarca”. Pinilla ha celebrat que “L’Alacantí torne a ser testimoni d’una Trobada d’Escoles en Valencià en la qual visibilitzem els centres de la comarca que apliquen els percentatges òptims per a l’aprenentatge de llengües”. També ha intervingut el vicerector d’Estudis, Qualitat i Llengües de la Universitat d’Alacant, Francisco Torres, i la directora del CEIP el Salvador, Mari Cruz Iborra.

Durant la Trobada, en la qual han participat més de 7.000 persones al llarg de tot el matí, s’han celebrat diversos tallers organitzats pels centres educatius de l’Alacantí. També ha tingut lloc un taller de jocs de fusta, un altre de menjar saludable i el taller “Cent anys de Fuster”, a càrrec de presidència de la Generalitat Valenciana. També ha tingut lloc l’actuació de la Muixeranga d’Alacant, amb la colla de dolçaines i tabals “El Nuvolet” de Mutxamel. Per últim, ha tancat la Trobada una actuació musical a càrrec de La Factoria de Sons.

El Pinós, les Valls del Vinalopó

El Pinós ha acollit aquest diumenge la XXIVa Trobada d’Escoles en Valencià de les Valls del Vinalopó. Organitzada per les escoles i famílies del Pinós, la Coordinadora per la Llengua Terres del Vinalopó i Escola Valenciana, aquest esdeveniment ha reunit 3.000 persones de tota la comarca.

L’acte ha començat amb una cercavila que ha recorregut la població del Pinós i en la qual han participat Nanos i Gegants, colles de dolçaines i tabals, grups de danses i la Muixeranga Valls del Vinalopó. Tot seguit, s’ha descobert la placa commemorativa de la Trobada i ha tingut lloc la benvinguda i parlament d’autoritats. El vicepresident de la Coordinadora, Arnau Farràs ha destacat “l’enorme implicació de la comunitat educativa del Pinós, que s’ha bolcat en l’organització d’aquesta Trobada que, sense l’esforç de les famílies i professorat no hauria estat possible”.

Tot seguit, el públic ha pogut gaudir dels tallers organitzats per escoles, instituts i famílies participants, així com l’actuació del contacontes Ca’la’bassa i la visita a la Torre del Rellotge. A continuació, Dani Miquel ha oferit una actuació musical i, per últim, s’ha fet l’acte de lliurament dels records de la Trobada a centres, associacions i institucions participants.

A aquesta Trobada han participat l’acadèmic de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, Brauli Montoya; la vicepresidenta del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana, Dèlia Amorós; el director territorial d’Educació, Cultura i Esport en delegació del conseller d’Educació, David Vento; i representants sindicals, institucionals i d’entitats socials de la comarca.

Alfarb, la Ribera

La 37a Trobada d’Escoles en Valencià de la Ribera s’ha celebrat aquest diumenge al municipi d’Alfarb, a càrrec de la Comissió organitzadora de la Trobada de Centres en Valencià Alfarb 2022, la Coordinadora de Centres en Valencià de la Ribera i Escola Valenciana.

La Trobada ha començat amb la recepció d’autoritats al saló de l’Ajuntament d’Alfarb, seguida d’una cercavila cívica pels carrers de municipi, que ha acabat amb la hissada de la pancarta i els parlaments de benvinguda. El president de la Coordinadora de Centres en Valencià de la Ribera, Joan Cortés, ha agraït “la implicació de totes i tots durant aquesta etapa amarga de pandèmia”. Ara, ha seguit, “cal reactivar la comunitat educativa perquè siga el model educatiu que construírem amb tant d’esforç”. Per la seua banda, l’alcalde d’Alfarb, Santi Cervera, ha donat la benvinguda a tots els riberencs i riberenques assistents. També ha fet referència al centenari del naixement de Joan Fuster que celebrem en 2022 i ha recordat les paraules de Fuster a l’Aplec commemoratiu de les Normes del 32, en 1982, on l’escriptor suecà va dir “Ací hem acudit a manifestar-nos per la unitat de la llengua, per la supervivència de la llengua, pels drets de la llengua”.

Després dels parlaments, han tingut lloc les activitats matinals amb vora 100 tallers escolars i paradetes, danses tradicionals, cançons i balls a càrrec de diferents col·legis de la Ribera. Tot seguit, s’ha presentat el llibre “Nosaltres, els primers moviments de l’escola valenciana”, de Josep Chaqués. Després, s’ha celebrat la 13a Jornada Gastronòmica “Més a gust en valencià” i els parlaments de cloenda de la Trobada. Per últim, ha tingut lloc l’actuació musical de Dani Miquel i els Ma-Me-Mi-Mo-Músics.

A aquesta Trobada ha participat el conseller d'Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, Vicent Marzà; el diputat de Cultura de la Diputació de València, Xavier Rius; la diputada de Normalització Lingüística de la Diputació de València, Dolors Gimeno; la diputada de Participació de la Diputació de València, Mentxu Balaguer; l’acadèmica i secretària de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, Immaculada Cerdà; i representants sindicals, institucionals i d’entitats socials de la comarca.