Escola Valenciana crida a la participació massiva amb motiu del dia de la Dona

8-M

Escola Valenciana crida a la participació massiva amb motiu del dia de la Dona

L’entitat dona suport a les concentracions, manifestacions i mobilitzacions organitzades pel moviment feminista al País Valencià

Escola Valenciana ha fet una crida a la mobilització de tot l’activisme feminista perquè participe de forma massiva en totes les mobilitzacions organitzades pel moviment feminista al País Valencià aquest 8 de març amb motiu del Dia de les Dones.

Escola Valenciana vol incidir en el fet que “Coeducar és alguna cosa més que l’escola mixta. Educar conjuntament xiquets i xiquetes més enllà del binarisme comporta l’elaboració de plans d’igualtat als centres que treballen la inclusió en tots els àmbits”.

L’entitat ha reclamat més formació específica per a tot el personal docent, que incloga entre altres coses com tractar la diversitat de gènere, i que permeta dur endavant propostes innovadores en el camp de la coeducació, que és un eix que s’ha de treballar als centres en tots els àmbits: l’aula, el claustre, el pati, els materials i els recursos.

Per a l’entitat cal treballar, des de l’educació, amb les conductes violentes, que són “resultat d’un procés de socialització que fomenta un tipus de masculinitat dominant”. Per afrontar aquest problema des de les primeres etapes de l’educació “cal treballar per substituir les estratègies d’agressió per altres socialment més sanes”.

A més, Escola Valenciana ha reclamat que es revisen els currículums educatius i es creen nous recursos educatius perquè la figura femenina tinga representació en totes les disciplines, un fet que des de l’entitat es considera indispensable per a crear referents vàlids que fomenten la igualtat entre gèneres.

Recursos coeducatius per als centres

Amb la finalitat de treballar la coeducació a les aules, Escola Valenciana enguany ha facilitat a les Escoles un catàleg de pel·lícules i recursos audiovisuals que els centres poden projectar a les aules, cada pel·lícula acompanyada de la corresponent guia didàctica que permet aprofundir en els valors pedagògics que es tracten a cada pel·lícula.

Enguant l’entitat torna a oferir als centres educatius la realització dins les aules de tallers gratuïts de formació en igualtat que permeten treballar amb l’alumnat aspectes com el respecte, Igualtat o coeducació per a fer front a la violència de gènere.

Escola Valenciana ha posat a disposició dels centres un conjunt de Llibres i bibliografia recomanada per a tractar la Igualtat a les aules, així com una llista de reproducció amb música femenina en valencià que permet visibilitzar el treball de la dona a la música, així com de crear nous referents.

A més, la CAPPEPV, la Coordinadora pel valencià Horta Nord i Escola Valenciana amb la col·laboració d’Acció Cultural han organitzat la projecció de la pel·lícula la Miss Marx al Centre Octubre el pròxim dijous 10 de març a les 18:00 h.

Experiències coeducatives als centres del País Valencià

Escola Valenciana va celebrar el Passat divendres 4 de març al centre El Menador de Castelló de la Plana la Taula redona “Experiències coeducatives als centres del País Valencià”, amb motiu del 8 de març, Dia de les Dones.

A l’acte, que va comptar amb la participació de representants del CEIP Assumpció de Vinaròs, IES Jaume I de Borriana, CEIP Soler i Godes de Castelló i IES Tirant lo Blanc de Gandia, es va exposar el treball d’aquests centres des del punt de vista de la coeducació. També es van analitzar els canvis el comportament de l'alumnat a partir de la implementació de l'experiència coeducativa.