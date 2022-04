Escola valenciana

Les Trobades 2022 arranquen a Sant Vicent del Raspeig

La Cívica i Escola Valenciana han organitzat aquest divendres la Trobada de Secundària i Batxillerat de l’Alacantí al municipi de Sant Vicent del Raspeig, la qual ha sigut la primera de les Trobades d’Escoles en Valencià després que s’ajornaren les de Crevillent i Rafelbunyol la setmana passada amb motiu de la pluja.

La presidenta de la Cívica - Escola Valenciana de l’Alacantí, Marisol Pinilla Macías, ha destacat la participació de “més de 3.000 alumnes de Secundària i Batxillerat de tota la comarca”. A aquesta Trobada, Escola Valenciana ha reivindicat que es busquen “solucions que permeten la continuïtat al pas de Primària i a Secundària dels programes lingüístics òptims”. Pinilla també ha destacat que “amb l’aplicació del PEPLI, s’han produït avanços en determinats centres, on la presència del valencià ara és major que abans”. No obstant això, “cal que l’alumnat que té un 50% o més de càrrega lectiva en valencià en Primària també puga continuar estudiant en valencià al seu pas a Secundària”, ha dit.

La directora general d’Innovació Educativa i Ordenació de la Generalitat Valenciana, Reis Gallego, ha destacat que l’avanç que suposa passar “d’un model de manteniment que segregava l’alumnat en línies a un model d’enriquiment on tot l’alumnat puga assolir els mateixos nivells de competència”. A més, ha remarcat el treball de l’Assessoria d’Educació Plurilingüe, que “ha visitat enguany tots els instituts de la comarca per tal de vore de primera mà quines són les necessitats dels centres de secundària i donar-los el suport perquè milloren el seu PLC”. Per la seua part, a rectora de la Universitat d’Alacant, Amparo Navarro, ha destacat que “la UA està molt compromesa amb el plurilingüisme i està també molt contenta de participar de nou en les Trobades, mitjançant el Servei de Llengües i el Voluntariat Lingüístic”. L’alcalde de Sant Vicent del Raspeig, Jesús Villar Notario, ha celebrat l’organització al municipi d’aquesta Trobada i ha posat en valor el fet de poder “disposar d’una llengua com el valencià, que és un vehicle d’unió”. A més, la regidora de Cultura de Sant Vicent, Raquel Rodríguez, ha reivindicat “més llengua, més cultura; més cultura i més llengua. Són indissociables i així les hem d’entendre i promocionar”. La regidora d’Educació de Sant Vicent, Isabel Candela, ha manifestat que les Trobades “fan valdre la nostra llengua entre la gent jove i instituts de la comarca”.

Amb motiu del 50 aniversari de l’IES Sant Vicent, un referent educatiu de tota la comarca, la Cívica ha decidit celebrar a aquesta localitat la Trobada 2022 de Secundària i Batxillerat de l’Alacantí, que enguany celebra 20 anys. La Cívica ha agraït el treball de les regidories d’Educació i Cultura de Sant Vicent que han fet possible l’organització d’aquesta Trobada. Els centres educatius de la comarca han organitzat diversos tallers, a més de l’organitzat per la Universitat d’Alacant, el taller “Cent anys de Fuster” de presidència de la Generalitat i el taller del Servei d’Educació Plurilingüe. Per tancar la Trobada, ha tingut lloc l’actuació musical d’Esther.

Crevillent, el Baix Vinalopó i el Baix Segura

Aquesta vesprada a l’Auditori Municipal de Crevillent tindrà lloc la Trobada del Baix Vinalopó i el Baix Segura, organitzada per Escola Valenciana, l’associació El Raig de Crevillent i l’Ajuntament de Crevillent.

L’acte començarà amb una cercavila per Crevillent, amenitzada amb la Colla L’Estoreta de Crevillent de dolçaines i tabals. A continuació, ja a l’Auditori Municipal de la Casa de Cultura de Crevillent, tindran lloc les paraules de benvinguda i el lliurament del Premi Sambori de literatura en valencià. Després, tindrà lloc el contacontes, a càrrec de Ca’la'bassa. Per últim, Ramonets oferirà una actuació musical per a tancar la Trobada.

A l’acte hi participaran la directora general d’Innovació Educativa i Ordenació de la Generalitat Valenciana, Reis Gallego; el director del Secretariat de Llengües de la Universitat d’Alacant, Hèctor Càmara; el vicerector adjunt de Cultura i Llengües de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, Fco. Javier Toledo Melero; l’acadèmica de l’AVL, Sandra Montserrat; i representants sindicals, polítics i d’entitats socials de la comarca.