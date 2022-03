Alexandra Usó encapçala la candidatura per a presidir Escola Valenciana

Escola Valenciana

Alexandra Usó encapçala la candidatura per a presidir Escola Valenciana

Aquest dimarts 1 de març ha conclòs el termini per a presentar candidatures a presidir la Junta Directiva d’Escola Valenciana els pròxims quatre anys. L’única candidatura registrada ha estat l’encapçalada per Alexandra Usó i Cariñena (Bétera, 1963) que aspira al càrrec de presidència i que compta amb la presència de Pablo Montaner i Brotons (Cocentaina, 1981) i Imma Garrigós i Albert (El Pinós, 1977) a la vicepresidència, Paula Beneito i Mollà (El Palomar, 1989) com a secretària, Maria Nebot i Calduch (Castelló de la Plana, 1982) com a tresorera i Montse Morales i Payà (Benetússer, 1991) com a vocal.

Aquesta candidatura es presenta amb els objectius d’assolir l’autosuficiència econòmica de l’entitat, impulsar la renovació generacional i realitzar una transformació interna que convertisca Escola Valenciana en una entitat més participativa, on les dones tinguen un major protagonisme i que situe Escola Valenciana com a l’entitat de referència de noves generacions.

El propòsit d’aquesta candidatura també és d’impulsar la comissió d’Educació d’Escola Valenciana, que ha de ser l’avantguarda de l’entitat, a nivell de recursos, experiències, d’anàlisi i reflexió. També pretén potenciar el treball des de la comissió de Drets Lingüístics, que tindrà la demanda d’una Llei d’igualtat lingüística com a objectiu fonamental a reivindicar.

Amb la publicació de la candidatura rebuda, aquest dimarts s’obri un període perquè les organitzacions federades a Escola Valenciana convoquen reunions i assemblees per examinar les propostes i designen les persones representants en l’assemblea extraordinària que tindrà lloc el pròxim 11 de juny de 2022.