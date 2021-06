Escola Valenciana

Les ReTrobades omplin Alfondeguilla de ‘llavors del valencià’

El poble d’Alfondeguilla ha acollit aquest dijous les ReTrobades 2021 de la Plana Baixa amb el lema ‘Llavors de Futur’, organitzada per la Coordinadora de la Plana Baixa per l’ensenyament en valencià i Col·lectius per la Llengua i la Cultura de Castelló i amb el suport de l’Ajuntament d’Alfondeguilla.

A l’acte, celebrat al Castellet d’Alfondeguilla, han acudit dos alumnes i una professora de cada grup bombolla. La ReTrobada ha començat amb un parlament institucional per part de Salvador Ventura, alcalde d’Algondeguilla.

A continuació, Mari Carmen Díaz ha llegit el manifest ‘La llavor del valencià’ de les ReTrobades 2021 en representació d’Escola Valenciana. Tot seguit, ha tingut lloc la plantació d’una olivera al Castellet. A l’acte, també han acudit representants sindicals.



Activitats lúdiques de les ReTrobades 2021

De forma paral·lela a la ReTrobada de la Plana Baixa, aquesta vesprada a la casa de cultura d’Alfondeguilla s’ha inaugurat l’expocisió ‘Empar Navarro i Giner. Arrels de l’escola valenciana’, una exposició itinerant amb la qual Escola Valenciana vol promoure la figura de la mestra valencianista Empar Navarro.

Aquesta vesprada al parc Avinguda de Betxí s’han organitzat activitats lúdiques amb jocs de fusta per a la xicalla. A més, l’escola d’Alfondeguilla acollirà un contacontes per a les xiquetes i xiquets del centre el proper dia 23.