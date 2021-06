Escola Valenciana

Benigànim acull les ReTrobades 2021 de la Vall d’Albaida

Benigànim ha acollit aquest matí la ReTrobada 2021 de la Vall d’Albaida, amb el lema “Llavors de Futur”. L’acte s’ha celebrat a l’Auditori Municipal Paco Salvador i ha estat realitzat per la comissió organitzadora integrada per les comunitats educatives, l’Ajuntament de Benigànim i la Coordinadora de la Vall d’Albaida per la Defensa i Ús del valencià, i amb el suport de la Colla Ecologista L'Arrel d’Ontinyent.

La ReTrobada ha començat amb la plantació d’una morera al parc de l’Ortissa i la col·locació d’una placa commemorativa d’aquesta ReTrobada. Tot seguit, a l’auditori, ha oferit unes paraules de benvinguda Maca Alabort regidora d’Educació de Benigànim, en qui ha delegat l’Alcaldessa de Benigànim, ja que aquesta es trobava al lliurament de Premis Sambori a Castelló. També ha invervingut Pilar Ferrero en representació de la Coordinadora i Vicent Gomar, president de la Mancomunitat de municipis de la Vall d’Albaida.

Aquest acte ha servit per a fer un homenatge a totes les comunitats educatives de la Vall d’Albaida, que en temps de pandèmia han realitzat de manera excel·lent el seu treball i han suportat moments tan difícils.

A continuació, l’alumnat de l’escola i l’institut de Benigànim han llegit diferents obres de poesia i s’han repartit plantes i plançons. Per últim, ha tancat l’acte el concert Mireia Vives i Borja Penalba, que forma part de la Gira d’Escola Valenciana, i en el qual han presentat el seu treball ‘Cançons de fer Camí’.

A aquesta ReTrobada han acudit Rafael Beneyto, director general de Tributs i Joc de la Generalitat Valenciana; Rebeca Torró, secretària autonòmica d’Economia Sostenible; i representants sindicals de l’STEPV i CCOO.