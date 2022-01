Català a l'escola

À Punt i Escola Valenciana convoquen un concurs de guió inspirat en Berlanga

À Punt i Escola Valenciana organitzen un concurs de guió destinat a l’alumnat de primària i de l’ESO amb la intenció d’apropar la figura i l’obra de Luis García Berlanga als més joves.

El concurs s’emmarca en la commemoració de l’Any Berlanga i l’objectiu és que l’alumnat presente escrits audiovisuals inspirats en la cinematografia berlanguiana. Els guanyadors assistiran a un taller de llenguatge audiovisual per a adequar el curtmetratge i preparar el rodatge, i, en acabar, podran gravar i postproduir el curt que han escrit amb tècnics professionals. Finalment, l’obra s’estrenarà en la Filmoteca de València amb la participació de la classe i es difondrà en À Punt Mèdia.

Tots els centres educatius de la Comunitat Valenciana es poden presentar al concurs que té dues categories: primària i ESO. El guió ha d’estar inspirat en Berlanga i la seua obra. Per a ajudar a treballar en les aules la figura de Luis García Berlanga s’han publicat dues guies didàctiques, una per a primària i una altra per a l’ESO, sobre el cineasta Valencià. A més d’un manual sobre el treball del guió a l’aula. Totes les bases i els materials es poden trobar en el web de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació i en el web d’Escola Valenciana

La data límit per a fer la inscripció i enviar el guió és el 30 d’abril.