Korrica 22

La CAL participa amb la "Korrica 22" al seu pas per Barcelona

Dissabte passat al migdia, Barcelona va acollir l'edició d'enguany de la Korrica. Va anar del passeig del Born fins a Can Batlló, on va fer un dinar popular i va comptar amb la participació de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua (CAL). Així com de Martxelo Otamendi, director del diari Berria i David Fernàndez, exdiputat de la CUP i actual vice-president d'Òmnium Cultural. Fernàndez ha portat el testimoni al quilòmetre en homenatge a Anna Gabriel.

La Korrica és una marxa popular que es fa cada dos anys i que recorre per etapes la majoria de pobles d'Euskal Herria i des de fa uns anys també es fa d'una manera simbòlica a diverses ciutats d'arreu món. Als Països Catalans, Barcelona l'ha acollit en la darreres edicions.

Una de pecularietats d'aquesta marxa popular i reivindicativa per l'eúskar a Euskal Herria és que no s'atura per la nit. Al capdamunt de la marxa sol anar la persona que porta el testimoni. Cada quilòmetre de la marxa el porta una persona o associació que "compra els quilòmetres" per ajudar econòmicament. El testimoni està fet amb un pal de fusta tallada, que es conserva des de la primera edició, i la ikurriña, que formen una bandera. Al seu darrera una pancarta sota el lema Euskal Herria euskalduntzen. Ni ere bai! ("Euskaldunitzant Euskal Herria. Jo també!"). La primera Korrika es va fer l'any 1980 i enguany és la la vint-i-dosena. El promotor de la iniciativa és l'associació d'euskaltegis (acadèmies d'euskera), agrupades en federacions, entre les quals destaquen Alfabetatze eta Euskalduntze Koordinakundea (AEK).

L'edició d'enguany va començar el passat dijous a Amurrio i finalitzarà el proper 10 d'abril a Donostia.