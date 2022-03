KURDISTAN

Turquia inicia el procés per retirar la immunitat a la diputada Feleknas Uca per haver pronunciat el mot 'Kurdistan'

Turquia inicia el procés per retirar la immunitat a la diputada Feleknas Uca per haver pronunciat el mot 'Kurdistan'

Segons informa el Kurdisca t, la diputada de l'Halkların Demokratik Partisi (HDP, Partit Democràtic dels Pobles) Feleknas Uca s'enfronta a la pèrdua de la immunitat legislativa per dir "Kurdistan" La fiscalia ha preparat un resum del procediment contra Feleknas Uca per "incitació a l'odi i l'animadversió". El resum de les diligències enviat a l'Oficina del President del Parlament es refereix a les declaracions d'Uca durant un acte de 2020 a la província d'Aydın, on va dir: "Volíem arribar a les nostres mares, germanes i camarades a l'Egeu, el Màrmara i el Kurdistan".

L'acte es va celebrar com a part d'una campanya nacional de l'Assemblea de Dones de l'HDP contra "els abusos, les execucions i els patrons". La investigació sobre les declaracions d'Uca la va iniciar la Fiscalia General d'Aydın, que després va enviar l'expedient a Ankara per "falta de jurisdicció". Uca és la primera diputada de religió yezidi del Parlament turc i l'any passat va protagonitzar una heroica escena quan el president del citat parlament li va retirar la paraula per parlar en llengua kurda. D'ascendència kurda, Feleknas Uca (Alemanya, 1976) va ser eurodiputada del Die Linke alemany, abans Partit de l'Esquerra, del 1999 al 2009. Des del 2012 fins al 2014 ha estat la copresidenta de la Federació Yezidi a Europa. A la llista del Partit de la Democràcia dels Pobles (HDP) a Amed, les eleccions legislatives del 2015.