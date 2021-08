Emergència climàtica

El GDNB s'oposa als Jocs d'Hivern

El Grup de Defensa de la Natura del Berguedà s’oposa a la candidatura dels Jocs Olímpics d’Hivern del 2030. Ho fa després que en les últimes setmanes el govern espanyol i el govern de la Generalitat hagin tornat a obrir el debat sobre el tema. També arriba després que la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, afirmés divendres passat, 16 de juliol, a Vilada, que la Generalitat impulsaria una consulta a les comarques del Pirineu, com ara el Berguedà. Vilagrà va defensar que la consulta pot «construir una candidatura sòlida i potent», i el Grup de Defensa ja hi ha dit la seva: no volen uns Jocs Olímpics d’Hivern ni en pintura, segons recull Aquí Berguedà.

L'article apunta que el model econòmic dels Jocs Olímpics és contrari al desenvolupament sostenible defensat per les Nacions Unides. El Grup de Defensa de la Natura denuncia la fabricació de neu artificial a les pistes d’esquí, ja que això pot provocar la retenció d’aigua en aquests indrets i, com a conseqüència, l’assecament d’altres territoris catalans. És per això que fa una crida a “actuar immediatament per evitar la catàstrofe natural que pot provocar la celebració els Jocs Olímpics”.

La manca de plans econòmics alternatius al turisme d’hivern per a les comarques del Pirineu referma, diuen, la seva resposta negativa sobre els Jocs Olímpics. L’entitat ecologista assegura que “desitjaria generar activitat econòmica fora de l’àmbit d’esquí”, perquè l’hivern no és etern i l’esquí, tampoc. A més, cap dels dos governs ha estat capaç de presentar cap programa de desenvolupament econòmic fora de l’àmbit del turisme hivernal, fet que ha provocat un despoblament del territori i una fuga del talent dels joves cap a altres indrets del país, entre altres.

Per tot plegat, els membres del Grup de Defensa de la Natura del Berguedà demanen per a les comarques pirinenques “infraestructures sostenibles, futur per les muntanyes i un pla econòmic de desenvolupament i reequilibri territorial basat en motors alternatius al turisme hivernal”. A través del seu comunicat han fet una crida perquè no es menyspreï el territori pirinenc i prepirinenc i han demanat que es tingui en compte l’opinió pública.

En el cas del Berguedà en particular, el Grup de Defensa es fixa en el paper que en els últims anys han tingut els partits polítics a l’hora de decidir sobre temes que impacten al medi ambient. En concret posa el focus al Consell Comarcal, a qui retreu no haver-los tingut en compte per debatre sobre la candidatura. També reiteren que els partits “han venut les bondats d’un projecte de Coll de Pal” i “no han tingut cap problema en animar a trinxar la zona”.

A més, asseguren que els precedents els donen la raó. I posen com a exemple el procés que s’ha seguit per cuinar el tercer carril de la C-16, la Vila Blava del Llobregat, l’ampliació de Coll de Pal o el pla d’usos de la Baells. Tots aquests projectes els veuen com “infraestructures insostenibles” i entenen que van en la mateixa línia que els Jocs Olímpics d’Hivern.

Finalment, el Grup de Defensa insisteix que el Pirineu i el Prepirineu no tenen suficients recursos per tirar endavant la seva economia rural i és per això que, no només s’oposen com a entitat a la candidatura dels jocs olímpics, sinó que també demanen a les institucions catalanes i espanyoles que es doni la importància natural dels Pirineus i la seva diversitat. Els ecologistes també fan una crida a la ciutadania que vagi més enllà del porta a porta: “L’escalfament global no es revertirà només amb la recollida de residus porta a porta ni en afavorir l’ús d’energies renovables; es frena amb polítiques sostenibles en tots els àmbits”.