Es publica "Del FAC a la reunió de Perpinyà", testimoni de la militància de Carles García Solé

Editat per Pagès Editors, està decrit com el testimoni de "l’evolució de mig segle de militància independentista, des de la lluita armada del Front d’Alliberament de Catalunya a la lluita política al Bloc d’Esquerra d’Alliberament Nacional fins a l’Assemblea Nacional Catalana passant per ERC."

La ressenya de l'editorial descriu "Del FAC a la reunió de Perpinyà com un relat aporta llum a fets i plantejaments de les diverses organitzacions en les quals ha participat i col·laborat, també sobre l’independentisme basc, des de la fuga de la presó de Segòvia i illa de Yeu l’any 1976 fins a la reunió “de Perpinyà” del 2004. Una combinació de relat autobiogràfic i assaig historiogràfic amb la pretensió de situar els fets als quals hom fa referència en el context polític i social en el qual es desenvolupen i alhora revaloritzar la seva contribució i personalitat. "Una història de combat i compromís pel país i la seva independència nacional."

El llibre està anunciat com una aportació documentada escrita amb voluntat de rigor, però certament des de l’estima i la complicitat dels autors envers el biografiat:

"Els records i les vivències personals que hi apareixen han estat emmarcats pels autors en el context històric i polític de l’època descrita, per tal de facilitar al lector un coneixement més precís del període en què se succeeixen els fets, amb l’objectiu de fer més entenedores actituds, reaccions i respostes de lluita, en aquest cas, de lluita armadaindependentista."