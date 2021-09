Municipalitzacions

La CUP Reus presenta una moció en suport a les treballadores del servei del 112 i per la seva internalització

La CUP Reus ha iniciat la roda de premsa d’aquest matí donant suport a la vaga indefinida de les treballadores del 112 que es va iniciar el passat 21 d’agost per tal d’aconseguir unes condicions laborals dignes. En aquest sentit, la portaveu de la Cup de Reus, Marta Llorens, ha recalcat la importància d’aquest servei “És el servei d’Atenció de Trucades d’Urgència i atén tota mena d’emergències. Hem d’oferir una qualitat d’un servei que és essencial per la ciutadania, per tant, la millor manera passar per assegurar unes condicions dignes de les treballadores mitjançant la internalització d’aquest servei.”

Els membres del comitè d’empresa del 112, Santiago Torrella i Jordi Gomis han fet referència a la trajectòria del 112 des que es va externalitzar i com ha suposat una gran pressió i pèrdua de drets de les treballadores durant tots aquests anys. Santiago Torrella ha destacat “tenim una gran falta de personal, sobrecàrrega de treball i una elevada temporalitat que va en detriment de les nostres condicions laborals perquè, al cap i a la fi, el que només vol una empresa és guanyar diners a costa de reduir costos del servei.

La Candidatura d’Unitat Popular ha reiterat que l’única manera de millorar condicions i serveis és, a través de la internalització del 112. Ho ha defensat la Diputada al Parlament, Laia Estrada, en nom de la resta de representants de les Cups del Camp presents a la roda de premsa. “Allò que s’ha d’aconseguir és imposar condicions a les empreses pensant en el benefici del conjunt de la població, mentre no s’internalitzi el servei del 112, com d’altres que ofereixen serveis essencials a la ciutadania, només s’aconseguirà fer negoci “dels amiguets””.

Laia Estrada, també ha explicat que estan treballant al Parlament, conjuntament amb el comitè d’empresa del 112, perquè el Conseller d’Interior i la resta del govern, es reuneixi amb el 112 per tal d’abordar les problemàtiques de les treballadores i que vetlli per evitar els abusos de l’empresa i iniciï el procés d’internalització del servei. “Des del Candidatura d’Unitat al Parlament ja fa mesos que estem treballant amb les treballadores del 112.Ell ple dels passat 16 i 17 de juny ja vam preguntar al conseller d’interior si era coneixedor del nombre de trucades que es perdien i ja hem registrat una proposta de resolució al Parlament per reclamar que el govern es reuneixi amb el 112”.