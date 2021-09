Més de dues setmanes en vaga, i els treballadors del 112 encara esperen que Interior es posi en contacte per tractar el conflicte

El 112 va començar una vaga indefinida el 21 d’agost, i a hores d’ara la Generalitat encara no ha fet un sol moviment per contactar la plantilla i interessar-se a trobar una solució al conflicte.

Aquest matí, una representació de treballadors del centre de Zona Franca s’han personat davant els estudis de Catalunya Ràdio, on el Conseller d’Interior Joan Ignasi Elena acudia a una entrevista, per demanar que se li preguntés sobre la situació que està vivint el Servei d’Emergències de Catalunya. Finalment, ha estat estat interpel·lat al respecte, i ha declarat: “Hi ha un debat de fons sobre si s’ha d’externalitzar o s’ha d’internalitzar. El Govern es va comprometre a què el 012 i els telèfons d’emergències s’analitzessin, i es veiés si era raonable o no, si era possible internalitzar el servei”. “En aquest acord no hi havia el 112, però és evident que se sent interpel·lat; si els altres serveis telefònics s’internalitzessin, aquest segurament també s’hi veuria implicat”, indicava Elena.

Resulta sorprenent que hi hagi un debat sobre si un servei tan delicat i essencial per a la ciutadania com el nostre s’ha de regir o no per criteris empresarials. No menys sorprenent que la proposta d’internalització de línies telefòniques associades a la funció pública inclogués el telèfon d’informació de la Generalitat i altres serveis d’emergències, però no aquell que es diu precisament Telèfon d’emergències 112, i que és la porta d’entrada per a totes les situacions urgents a què s’enfronta el ciutadà.

A la sortida de l’estudi, hem pogut parlar uns instants amb el Conseller. Malgrat durant la vaga del 23 de juny ja s’havia ofert a seure amb els treballadors per tractar el conflicte, avui s’ha mostrat sorprès que cerquessim la interlocució de la Generalitat ja que, com ha declarat a El matí de Catalunya Ràdio, “no he tingut una reunió encara amb els treballadors, perquè en aquests moments estan parlant amb l’empresa”. Els gestors d’emergències presents li han aclarit que l’empresa està posant dificultats fins i tot a l’hora d’acordar el funcionament de la pròpia vaga, que s’estan detectant diverses irregularitats (recordem que ja hi ha interposada una denúncia a Inspecció de Treball per obstaculització de la feina del Comitè de Vaga), i que en darrera instància la problemàtica del 112 és estructural, i per tant no és Ferrovial qui l’ha de solucionar, sinó la Generalitat de Catalunya, responsable última del servei. El Sr. Elena s’ha compromès a parlar amb el nou Secretari General durant els propers dies, i a tractar la situació en designar-se un nou Director del 112, que actualment està en funcions